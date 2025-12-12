Igokea m:tel nastavila crnu seriju u ABA ligi: Šampion BiH izvukao produžetak, ali poklekao u drami na "Gripama"

Košarkaši Igokee m:tel nisu uspjeli da prekinu seriju neuspjeha u ABA ligi.

Izvor: ABA liga/KK Split/Ivica Čavka

Izabranici Nenada Stefanovića, koji su u posljednjih šest mečeva doživjeli pet poraza u svim takmičenjima, nisu uspjeli da prekinu crnu seriju i to na gostovanju u Splitu u okviru 10. kola regionalnog takmičenja.

Plesali su na ivici poraza, uspjeli da izbore produžetak, da bi u dodatnih pet minuta na "Gripama" položili oružje za četvrti poraz ove sezone u regionalnom takmičenju, treći uzastopno.

SPLIT - IGOKEA 98:93 (18:27, 15:11, 20:17, 28:26, produžetak - 17:12)

"Igosi" su poslije nešto sporijeg početka, odlično zaigrali sredinom prvog kvartala i konstantno imali prednost na "Gripama", najveću "plus 13" (12:25), do koje su stigli prvenstveno zahvaljujući Nikoli Popoviću i Boriši Simaniću, ali su Splićani uspjeli da smanje rezultat do odlaska na odmor u poluvremenu (33:38).

Domaći su do sredine treće dionice uspjeli da naprave preokret i povedu s poenom razlike (47:46), pa je Stefanović bio primoran da pozove minut odmora i prekine seriju Splićana.

Od tada se uglavnom igralo "koš za koš", da bi se u odlučujućih 10 minuta ušlo sa prednošću šampiona Bosne i Hercegovine od dva pogotka - 53:55. Na tome mogu da zahvale Marku Jeremiću, koji je sa zvukom sirene pogodio trojku sa 10 metara.

Na početku četvrte četvrtine, "igosi" su napravili seriju od 5:0 za "plus sedam", pa je trener Dino Repeša takođe morao da reaguje tajm-autom. Uslijedile su dvije trojke Splićana, pa dva plus jedan Tejvona Majersa za novo vođstvo hrvatskog tima (62:60).

Stefanović je tri minuta prije kraja ponovo pozvao tajm-aut, nakon što je Džejkob Stivens odveo Split na "plus pet", a potom je pogodio i Dario Drežnjak za osam razlike što je bila najveća prednost domaćina na utakmici.

Činilo se da je Split prelomio meč u svoju korist, ali gosti su uspjeli da prepolove zaostatak, a kada je Noa Svoboda pogodio novu trojku, bilo je jasno da će Igokea m:tel zabilježiti novi poraz.

Ipak, poenima Simanića na 15 sekundi prije kraja, "igosi" su smanjili na samo tri pogotka (78:75), ali su domaći pogodili oba slobodna bacanja. Potom je Bes pogodio novu trojku za samo "minus dva" (80:78), a Svoboda uspio da pogodi samo jedno bacanje.

Bes je potom fauliran na šutu za tri poena, pa su dosuđena tri bacanja za produžetak, koja je Amerikanac pretvorio u izjednačenje - 81:81.

Na startu produžetka Zoran Dragić pogodio je tri trojke za Splićane i činilo stavio tačku na pobjedu. Međutim, Rori i Simanić su uzvratili sa dva precizna šuta izvan 6.75 za nastavak drame na "Gripama" (90:89). U posljednjih 60 sekundi se ušlo sa minimalnom prednošću Igokee m:tel 92:93.

Svoboda je pogodio dva bacanja, a Bes potom promašio trojku, a onda Svoboda pogodio i trojku za konačnu pobjedu Splita!

Najefikasniji u gostujućem taboru bili su Džavon Bes sa 26 i Nikola Popović sa 17, a dvocifren učinak još su ostvarili i Boriša Simanić sa 16 odnosno Đorđe Topolović sa 12 pogodaka.

Kod dalmatinske ekipe, prvo ime susreta bio je Džejkob Stivens sa dabl-dabl učinkom od 21 koša i 10 skokova. Veliki doprinos trećoj pobjedi u sezoni dali su i Dragić sa 16, Svoboda sa 15, Drežnjak sa 12 i Antonio Jordano sa 10 poena.

U narednom 11. kolu, Aleksandrovčani će ponovo u goste i to kod FMP-a u Beogradu, a Split će putovati u rumunski Kluž.

(MONDO)