Igokea u krizi rezultata, ali je podigla igru: Nenad Stefanović uvjeren da uskoro dolaze pobjede

Košarkaši Igokee m:tel ubjedljivo su poraženi od Dubaija u devetom kolu ABA lige, što je čak peti poraz na posljednjih šest utakmica u svim takmičenjima.

Dubai nije imao većih problema sa "igosima" u regionalnom takmičenju iako je domaćin pružio solidan otpor protiv evroligaša, ali je na kraju položio oružje i upisao treći poraz - 74:88.

Tim Jurice Golemca je dvocifrenu prednost napravio u prvoj četvrtini, koju je sačuvao do samog kraja susreta u Laktašima za nastavak maksimalnog učinka u ABA ligi.

Bio je to čak peti neuspjeh "igosa" u posljednjih šest utakmica u FIBA Ligi šampiona i ABA ligi, ali to nije posebno zabrinulo trenera šampiona Bosne i Hercegovine Nenada Stefanovića, koji je najprije čestitao Dubaiju na zasluženoj pobjedi.

"Kontrolisali su utakmicu od samog početka, nisu dopustili da napravimo iznenađenje niti da priđemo na neku bližu razliku. Bez obzira na to, zadovoljan sam igrom mojih momaka, mislim da im nismo dozvolili nijednog momenta da se opuste. Imali smo neke svoje prilike, ali iz našeg promašenog zicera ili promašene trojke bi uslijedio kontranapad. Takve situacije su mogle da nas približe, da bude neizvjesnije, ali sve u svemu zadovoljan sam sa posljednje dvije utakmice. Mislim da pokazujemo znake uspona forme i nadam se da ćemo to uskoro krunisati pobjedom", rekao je Stefanović nakon ovog poraza, a bio je veoma razočaran poslije debakla od čačanskog Borca.

Prema njegovim riječima, situacija je promijenila i posebno je zadovoljan sve većim odzivom publike u Laktašima na utakmicama Igokee.

"Već drugi meč zaredom nam je hala dosta dobro popunjena, nadam se da će to postati standard. Hvala svima, naročito mladima koji su došli i da držimo domaći teren kako treba", dodao je strateg "igosa".

Njegov kolega sa klupe Dubaija Jurica Golemac je čestitao svom timu na trijumfu i pohvalio domaćina, koji im nije dozvolio nijednog trenutka da se opuste.

"Imali su vrlo profesionalan pristup i shvatili su da je Igokea ozbiljan protivnik i da samo sa ozbiljnim pristupom možemo pobijediti. Cijelu utakmicu smo kontrolisali, igrali smo timsku košarku i timsku odbranu i na kraju zasluženo pobijedili. Igokei želim sve najbolje u budućnosti", rekao je slovenački stručnjak.

Naredni meč Igokea će gostovati u petak u Splitu, a upravo nad dalmatinskom ekipom je zabilježila posljednju pobjedu u regionalnom takmičenju.

