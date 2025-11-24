"Teško da će moći ovako..." Stefanović najavio odlazak iz Igokee? ''Obaviću sastanak sa upravom kluba''

Strateg Aleksandrovčana najavio je burne dane u klubu.

Košarkaši Igokee m:tel doživjeli su novi težak poraz.

Ponovo je, kao i u prethodna tri neuspjeh, razlika u korist protivničke ekipe iznosila preko 20 poena. Čačanski Borac je u meču osmog kola ABA lige nadigrao Aleksandrovčane i stigao do pobjede rezultatom 97:75, a trener gostujućeg tima Nenad Stefanović je na konferenciji za novinare najavio možda i odlazak iz kluba zbog velike rezultatske krize.

"Rekao sam i igračima sad, obaviću sastanak sa upravom kluba kad se vratimo u Banjaluku, da vidimo šta ćemo dalje da radimo. Da ovako nastavimo, teško da će moći...", rekao je Stefanović, dodavši:

"Čestitam Borcu na zasluženoj pobjedi. Od petog minuta, ulaskom Radovića okrenuli su utakmicu u svoju korist. On je bio iks faktor koji je podigao nivo agresivnosti i faktički uveo utakmicu u njihov ritam. Nema šta da se komentariše, potpuno zaslužena i dominantna pobjeda u svim aspektima."

Igokea m:tel je poslije šest utakmica četvrtoplasirana u grupi A, uz učinak od četiri pobjede i dva poraza. Prvu narednu utakmicu u jadranskom takmičenju bh. predstavnik odigraće 8. decembra na domaćem parketu protiv Dubaija.

