Debakl mladih "igosa" u meču odluke: Ništa od završnog turnira ABA lige

Ubjedljiv domaći poraz Igokee od Zadra.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Mladi košarkaši Igokee (igrači do 19 godina) u odlučujućoj utakmici grupe B za plasman na završni turnir juniorske ABA lige doživjeli su ubjedljiv poraz od Zadra.

Košarkaši iz Zadra očitali su pravu lekciju mladim "igosima" i u Laktašima slavili 90:70, čime su osigurali jedno od prva dva mjesta, što je dovoljno za plasman u narednu fazu takmičenja.

Aleksandrovčane je sa 22 poena predvodio Đurđević, dok je Stojić ubacio 11 poena. U pobjedničkom timu Bičić je postigao čak 30 poena, Bilokapić je dodao 16, a Božikovć poen manje.

U istoj grupi su još SC Derbi i čačanski Borac, koji od 20 časova igraju za plasman na završni turnir. Isti cilj imaju i juniori sarajevske Bosne, koji u istom terminu igraju protiv Partizana i za plasman dalje potrebna im je pobjeda.