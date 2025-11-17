Novi termin za meč odluke u FIBA LŠ: Evo kad Igokea m:tel igra protiv Vircburga!

Promijenjena je satnica odigravanja utakmice u Laktašima.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel u srijedu (19. novembar) igraju najvažniju utakmicu u dosadašnjem toku FIBA Lige šampiona.

Tim Nenada Stefanovića će u petom kolu dočekati Vircburg i pod imperativom je pobjede ukoliko želi da zadrži šanse da se nađe u nokaut fazi.

Klub iz Aleksandrovca se dva dana prije utakmice oglasio saopštenjem, istakavši da je došlo do promjene satnice odigravanja meča. Naime, umjesto u 18.00, kako je prvobitno planirano, Igokea m:tel i Vircburg sastaće se od 19.00 časova.

U dosadašnjem toku takmičenja u grupi E "igosi" su ostvarili jednu pobjedu. Savladali su Trst u Laktašima (91:76), dok su od istog rivala poraženi na gostujućem terenu (115:90).

Takođe, porazi su uknjiženi u njemačkom okršaju sa Vircburgom (70:68) i u Turskoj protiv Galatasaraja (94:82).

Kad je riječ o tabeli, Turci su na 4-0, Vircburg ima po dvije pobjede i dva poraza, dok su Trst i Igokea m:tel na omjeru 1-3.

(mondo.ba)