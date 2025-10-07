Poraz Igokee na startu FIBA Lige šampiona: Galatasaraj serijom 15:0 uništio Aleksandrovčane!

Igokea novu sezonu FIBA Lige šampiona počela porazom u Istanbulu od Galatasaraja.

Izvor: Igokea m:tel/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee ubjedljivim porazom 94:82 od Galatasaraja su otvorili novu sezonu FIBA lige šampiona.

Turski tim prelomio je meč nevjerovatnom serijom 15:0 na startu treće četvrtine i tako praktično stigao do trijumfa koji je mogao biti i daleko ubjedljiviji jer je Galatasaraj u jednom trenutku imao i 24 razlike.

Prvo ime susreta sa 26 poena bio je Fabijan Vajt, koji je pogodio šest trojki, a uz njega su efikasni bili i Džejms Palmer sa 18 i Erik Mekolum sa 13 postignutih poena.

Kod Igokee najefikasniji je bio Brejn Tajri sa 23 poena, ali 11 je postigao u samom finišu utakmice kada je meč već bio riješen i kada je domaći tim usporio. Strahinja Gavrilović dao je 18 poena, a jedini dvocifren kod Igokee bio je još Džavon Bes sa 12 poena.

Galatasaraj je mnogo bolje otvorio meč, poveo 9:2 i poslije nešto više od četiri minuta igre Stefanović morao da zove tajm aut. Fabijan Vajt postigao je sedam od devet poena svoje ekipe i najavio svoju odličnu partiju.

Poenima Popovića Igokea je smanjila na 9:4, ali je domaćin nastavio u istom ritmu, posebno Vajt i Galatasaraj je poveo 17:9.

Prišla je Igokea mini-serijom na 17:13, a onda u samom finišu smanjila na samo jedan posjed zaostatka, nakon trojke Strahinje Popovića bilo je 21:18 i tim rezultatom se otišlo na kratki odmor.

Velika borba viđena je i na startu druge četvrtine, a Marko Jeremić se za promašenu trojku za vođstvo iskupio pogođenom za 25:24, da bi poenima Dragana Milosavljevića ekipa Igokee konačno stigla do vođstva 26:25.

Nije dugo trajalo vođstvo gostiju, Fabijan Vajt svojom četvrtom trojkom vratio je prednost svojoj ekipi koje je nešto kasnije mini serijom stigla do "plus 5" – 37:32.

Džavo Bes smanjio je na 39:38, a dvije minute prije kraja druge četvrtine trojkom Gavrilovića Igoke aje izjednačila na 41:41 .

Novo izjednačenje donio je Gavrilović, da bi Bes sa slobodnih bacanja bio oba puta precizan za 45:43 na kraju druge četvrtine.

Tamo gdje je stao u prvom Vajt je nastavio u drugom poluvremenu, njega je otvorio trojkom, ali tu se nije zaustavio i poslije 23 i po minute imao je već 26 postignutih poena, a Galatasaraj prenost 54:45.

Skoro pet minuta Igokea nije postigla poene u trećoj četvrtini, Galatasaraj je stigao do dvocifrene prednosti i poveo 58:45, a njegovu seriju 15:0 prekinuo je konačno Milosavljević sa slobodnih bacanja za 58:47.

Uz pomenutog Vajta razigrali su se i Džejms Palmer i Erik Mekolum pa se prednost domaćih samo povećavala i na kraju treće četvrtine iznosila je 72:55.

Poslije samo minut igre u posljednjoj četvrtini Stefanović je pozvao zajm aut, bilo je to nakon trojke Korkmaza kojom je domaćin povećao prednost na 77:56.

Boriša Simanić odigrao je skoro 18 minuta na parketu, ali o njegovom učinku dovoljno govori podatak da je prve poene postigao u četvrtoj četvrtini, nakon pet promašenih pokušaja za tri i jednog promašenog šuta za dva poena. Ispostavilo se na kraju da je ova trojka njegov jedini pogođeni šut na utakmici.

Sredinom posljednje dionice dva napada vezao je bivši igrač Crvene zvezde Fredi Gilespi, a prednost njegove ekipe u tim minutama iznosila je dvadesetak poena.

U posljednjih par minuta Galatasaraj je "skinuo nogu sa gasa", a Igokea je to iskoristila da izbjegne pravu katastrofu i smanji na koliko toliko podnošljivih 94:82.

U sljedećem kolu FIBA Lige šampiona Igokee će za sedam dana gostovati Vircburgu.