Ivica Iliev umiješao prste u transfer o kome bruji Evropa: "Srbija nije svjesna šta ima"

Nekadašnji čelnik Partizana Ivica Iliev otkrio je detalje transfera Petra Ratkova u Lacio.

Izvor: MN PRESS

Srpski napadač Petar Ratkov prešao je iz Salcburga u italijanski Lacio u transferu vrijednom 13 miliona evra, a glavni posrednik je bio nekadašnji sportski direktor Partizana Ivica Iliev. On je otkrio detalje ovog posla i istakao da Srbija ima igrača za velika djela.

Klub iz Rima je našao igrača po svojoj mjeri i od njega se mnogo očekuje u budućnosti.

"Sve je pokrenuo Nenad Filipović, Petrov prijatelj. Obožavam njegove kvalitete i znao sam šta Lacio traži, pošto im je bio neophodan vrhunski napadač. Znam za fudbalsku viziju direktora Fabijanija, koji voli da stvara igrače i da pronalazi one koji su na korak od top nivoa i da kod njega to postanu, što sam i naučio dok sam bio njegov igrač, i to želio da primjenjujem u Partizanu", rekao je Iliev za "Telegraf".

Za perspektivnog napadača su jedan francuski i jedan nemački klub nudili sumu od 15 miliona evra, ali presudila je Petrova želja da se oproba u italijanskom fudbalu.

"Bilo je jednostavno shvatiti da je on idealan izbor za Lacio, njima se on veoma svidio i kada sam dobio u par dana povratnu informaciju da krenem u taj transfer... Moram da se zahvalim Ivesu Čakarunu, menadžeru Ratkova s kojom sam stvorio fantastičnu saradnju i koji je pomogao da se situacija sa Salcburgom riješi u izuzetno zanimljivom i zahtjevnom transferu. Situacija je bila napeta, pored Lacija su i po jedan francuski i njemački klub bili zainteresovani, pogotovo je odlučan bio klub iz Njemačke, koji je do posljednjeg trenutka vršio pritisak na igrača i menadžera. Oba kluba su ponudila po 15 miliona evra, gotovo dva miliona više od Lacija i jače uslove za sve učesnike u transferu", rekao je Iliev i dodao:

"Međutim, Petar je dao riječ i njegova želja da igra u tako velikom klubu kao što je Lacio, na legendarnom Olimpiku, pred spektakularnim navijačima je uticala da izbor bude jednostavan. Stvarno je dočekan fantastično u Rimu, očekivanja su ogromna."

U seniorskoj reprezentaciji je za sada odigrao tri meča i od njega se očekuje da bude jedan od nosilaca igre u godinama koje dolaze.

"Ja samo želim da kažem što Srbija još uvijek nema uvid u njegov ekstreman potencijal i vjerujem da će i ljudi u našoj zemlji i oni koji odlučuju na reprezentativnom nivou shvatiti na kom je on nivou i koji će nivo da dostigne. Jedva čekam da ova avantura u Laciju počne i vjerujem da će dostići sam vrh evropskog fudbala", rekao je Ivica Iliev za Telegraf.