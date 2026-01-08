logo
Mauricio Sari nema pojma koga je Lacio doveo: Srbin stigao u Rim, trener šokirao izjavom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

"Ne poznajem ga, ne znam šta bih vam rekao", rekao je italijanski stručnjak nakon što je Petar Ratkov pojačao Lacio.

Petar Ratkov Izvor: Copyright (c) 2023 ph.FAB/Shutterstock. No use without permission.

Trener Lacija Mauricio Sari prokomentarisao je najnovije transfere kluba, a posebno odlazak veziste Matea Genduzija u Fenerbahče i dolazak srpskog napadača iz Salcburga Petra Ratkova.

"Prelazni rok je nešto o čemu treba razgovarati sa klubom. Smatrao sam da je Genduzi jedan od onih igrača oko kojih može da se gradi ekipa za budućnost", istakao je italijanski stručnjak, a potom prokomentarisao dolazak Srbina na "Olimpiko".

"Ratkov je igrač koga ne poznajem. Upoznaću ga, pokušaćemo da iskoristimo njegove kvalitete, ali ga zasad još ne znam", izjavio je za DAZN Sari, koji očigledno nije upoznat sa kvalitetima srpskog fudbalera, te nije odlučivao o njegovom dolasku u Rim.

Nisam skaut

Izvor: Andreas Schaad - FC Red Bull Salzburg / imago sportfotodienst / Profimedia

"Ovo nije kritika, ali ja nisam skaut i ne pratim austrijsku ligu. Za to služe skauti. Čelsi ih je imao trideset“, poručio je Sari.

Navodno će transfer Ratkova rimski klub koštati 13 miliona evra plus bonuse. Ove sezone 22-godišnji srpski fudbaler postigao je 12 golova i upisao dvije asistencije. Prije odlaska u Austriju, nastupao je za TSC iz Bačke Topole.

Što se tiče Genduzija, "nebeskoplavi" će za njega inkasirati 29 miliona evra, uključujući bonuse.

