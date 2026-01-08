7 transfera koji će zatresti Olimpiko: Rimom pljušte milioni kao nekad, Petar je tek prvi u nizu

Veliki transferi Lacija i ambiciozan plan da ogroman novac od transfera odmah reinvestira u pojačanja. Pročitajte ko će sve doći poslije srpskog centarfora Petra Ratkova.

Izvor: EPA/MAURIZIO BRAMBATTI/Instagram/official_sslazio

Mladi srpski napadač Petar Ratkov (22) potpisao je za Lacio i raširio šal u svom novom klubu na Božić. Centarfor iz Beograda i reprezentativac Srbije došao je iz Red Bul Salcburga u transferu "teškom" 13 miliona evra, od čega će procente dobiti i njegov prvi seniorski klub, TSC iz Bačke Topole.

Ratkov je sa italijanskim klubom dogovorio saradnju na pet godina, uz platu od 1,5 miliona evra po sezoni. Svojim potpisom na ugovoru, Ratkov je definitivno odabrao selidbu u Rim poslije dvije i po godine u Red Bul Salcburgu u Austriji, za koji je odigrao 99 utakmica i dao 22 gola, od čega više od polovine (12) u posljednjih pola godine.

"Trener Lacija Mauricio Sari dao je zeleno svjetlo, iako on više voli iskusnije igrače", piše Gazeta delo Sport. Dolazak Ratkova samo je prvi u nizu transfera koji će tek biti ozvaničeni i koji će značajno promijeniti izgled i sastav Lacija.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Uz Srbina dolazi i Maldini

Petar Ratkov će u novom timu biti saigrač sa vezistom Atalante Danijelom Maldinijem (24), sinom slavnog Paola Maldinija. Nasljednik čuvene italijanske fudbalske loze Maldini preći će u Lacio iz Atalante na pozajmicu za milion evra, uz pravo otkupa u iznosu od devet miliona evra, s tim da će to pravo postati obaveza ako se Lacio kvalifikuje za Ligu šampiona.

Za razliku od svog oca, kultnog defanzivca i lijevog beka, Danijel Maldini igra na poziciji veziste i Lacio će biti njegov treći klub od odlaska iz matičnog Milana. Veoma zapažene partije odigrao je za Moncu u sezoni 2024/25, a početkom prošle godine je prešao u Atalantu kao "A" reprezentativac, u transferu od 13 miliona evra.

Italijanski mediji pišu da je Maldini junior već rekao "da", kao i još jedan igrač iz Serije A...

Koliko je Lacio aktivan na tržištu govori i to da će uz Ratkova i Maldinija doći i ofanzivni vezista Bolonje Đovani Fabijan (22). Pregovori dva kluba i dalje traju, jer je Lacio spreman da ga plati 12 miliona uz dodatni milion kroz bonuse, a Bolonja procjenjuje njegovu vrijednost na 15 miliona evra.

Đovani Fabijan je mladi reprezentativac Italije i Interov đak, koji ipak nije dobio šansu da debituje u prvom timu nerazura, pa je sticao iskustvo u niželigašu Ređini 1914, a od ljeta 2023. je u Bolonji. Platila ga je 5,37 miliona evra Interu i dobila igrača za prvi tim. Lacio u njega navodno vjeruje, iako se ove sezone nije izborio za status nezamjenljivog igrača kod trenera Bolonje Vinćenca Italijana.

Navijači Lacija pevaju o Siniši Mihajloviću

Izvor: YouTube/Valerio La Torre

Vezista Ferencvaroša Aleks Tot (20 godina) velika je želja Lacija za poziciju kreatora igre, a pregovori dva kluba su u toku. "A" reprezentativac Mađarske zaigrao je za prvi tim velikana iz Budimpešte krajem sezone 2022/23 kod ruskog trenera Stanislava Čerčesova, kod Dejana Stankovića je potom odigrao pet mečeva, dok je postao punopravni član tima pod vođstvom aktuelnog šefa struke, Robija Kina.

Lacio se navodno bori za njega protiv velikana evropskog fudbala, Liverpula, Bajerna, Borusije Dortmund... Iznos je sličan kao i kod ostalih igrača, jer Rimljani nude 15 miliona evra uz bonuse.

Upražnjeno mjesto u veznom redu Lacija će brže od Mađara Tota popuniti kapiten Ajaksa, Kenet Tejlor (23). Reprezentativac Holandije "pokriva" sve pozicije u središnjem dijelu veznog reda, podrazumijeva se da je Ajaksov đak i njegova cijena procijenjena je na 23 miliona evra.

Lacio će ga navodno dobiti za 15 miliona evra, uz tri miliona kroz potencijalne bonuse i za njegovu godišnju platu od dva miliona evra po sezoni. Holanđanin će imati pred sobom veliki zadatak, da nadoknadi odlazak Francuza koji je od 2023. jedan od stubova veznog reda Rimljana - Matea Genduzija.

Lacio je u stanju da galantno troši poslije odlične prodaje i odlaska svog drugog najskupljeg igrača, centralnog veziste Matea Genduzija (26), koji će otići u Fenerbahče za 28 miliona evra i uz dogovorena dodatna četiri miliona evra kroz bonuse koji neće biti tako lako ostvarljivi.

Genduzijeva plata biće drastično veća nego u Laciju i zarađivaće četiri miliona evra po sezoni u narednih pet godina naspram plate od 2,5 miliona u Rimu.

Desetine milione stiglo i iz Premijer lige

Lacio je počeo bombastični prelazni rok već ozvaničenom prodajom argentinskog napadača Valentina "Tatija" Kasteljanosa (27) Vest Hemu za 29 miliona evra. Bivši centarfor Rimljana koga su 2023. doveli iz Sjedinjenih Država već je debitovao za "čekićare" i u porazu protiv Notingem Foresta (1:2) u utorak vodio velike borbe protiv srpskog internacionalca Nikole Milenkovića.

Nekadašnja gol-mašina Njujork Sitija (59 golova na 134 nastupa) izrazio je želju da se proba u Premijer ligi i uprava na čelu sa Klaudijom Lotitom mu je izašla u susret. Za Lacio je postigao 22 pogotka za 98 nastupa.

Velike riječi Klaudija Lotita

Veoma samouvjereno je predsjednik Lacija Klaudio Lotito (68) najavio da će novac zarađen od transfera odmah biti reinvestan u pojačanja i u novi, moćniji Lacio od onog koji je prethodne dve sezone završavao na sedmoj poziciji. U ovom trenutku, Sarijev tim zauzima deveto mjesto na tabeli Serije A.

"Dolazak Petra Ratkova nije improvizacija. Pratili smo ga godinama. Čak smo slali skaute i na utakmicu Bolonja - Salcburg. Znamo sve o njemu, veoma je brz i ima sve karakteristike koje su Laciju neophodne", rekao je Lotito.

"Što se tiče Kasteljanosa, kada igrač hoće da ode, nećemo ga držati kao taoca. Poštujemo njegovu potrebu da promijeni tim i time smo pokazali njegovu pravu vrijednost", dodao je on.

"Svaki evro biće uložen u tim. Podmlađujemo ekipu i pravimo tim od 'gladnih' fudbalera, onih koji su odabrali Lacio i koji su riješeni da pokažu svoju vrednost. Imamo sobu za skauting u Formelu sa osam radnih stanica. Igrači koje pratimo se detaljno analiziraju i biraju se najbolji, ništa se ne prepušta slučaju", naglasio je ambiciozni Lotito za "DAZN".



