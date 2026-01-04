Napoli razbio Lacio na “Olimpiku”: Antonio Konte prvi put u karijeri nadmudrio Mauricija Sarija (VIDEO)

Napoli, aktuelni šampion Italije, rutinski je slavio u nedjelju protiv rimskog Lacija u derbiju 18. kola Serije A.

Napoli je trijumfalno prošao kroz Rim!

LACIO - NAPOLI 0:2 (0:2)

Najzaslužniji za 12. prvenstvenu pobjedu ove sezone I samo bod zaostatka za vodećim Milanom bio je dvostruki asistent Mateo Politano, koji je ponikao u Romi, najvećem rivalu Lacija.

Gosti iz Napulja su do prednosti stigli već u 13. minutu kada je po desnoj strani probio Politano i centirao, a iz drugog plana pojavio se Leonardo Spinacola i iz prve poslao loptu u mrežu Rimljana - 0:1.

Šampion Italije je kidisao ka domaćem golu i poslije vođstva, a prednost je udvostručio u 31. minutu kada je reprezentativac tzv. Kosova Amir Rahmani glavom pogodio mrežu Ivana Provedela nakon novog centaršuta Politana - 0:2.

Sedam minuta kasnije, prečka je spasila nebesko-plave poslije udarca Eljifa Elmasa, sačuvavši nadu domaćem timu da može izbjeći poraz u ovoj utakmici.

U nastavku nije bilo mnogo uzbuđenja osim u posljednjih 20-ak minuta.

U 68. minutu je na sredini terena došlo do sukoba igrača u kojima je učestvovao i srpski golman iz Napolija Vanja Milinković Savić. Epilog meteža bili su žuti kartoni za Tijanija Noslina iz Lacija i Rahmanija iz gostujućeg tabora.

Noslin je zaradio i drugi žuti, odnosno crveni karton u 81. minutu, pa je Lacio ostao s desetoricom, ali danas po svemu prikazanom tim Mauricija Sarija je zaslužio šesti ovosezonski poraz.

Osam minuta kasnije, sukobili su se i Adam Marušić i Paskvale Macoki, pa je sudija Felipe Masa pokazao obojici po crveni karton i put u svlačionicu! Lacio je sudijsku nadoknadu igrao s devet, a Napoli s 10 igrača.

Najbliži golu i jedinu šansu na meču Lacio je imao u 90. minutu kada je Mateo Genduzi pogodio prečku i to je bilo sve u nedjelju od rimskog tima.

KONTE PRVI PUT POBIJEDIO SARIJA

Interesantno, Mauricio Sari, trener Lacija, imao je do ovog meča stopostotan učinak protiv kolege sa klupe Napolija Antonija Kontea!

Oba trijumfa ostvario je u sezoni 2019/20, kada je on vodio Juventus, a ovaj drugi Inter. Sarijev Juve je na “Đuzepe Meaci” slavio 1:2, a onda i na “Alijanc” stadionu 2:0 na putu ka “skudetu”.

Prilično je iznenađujuće da su dosad u karijeri imali samo tri međusobna dvoboja.

Na samom početku Konteove trenerske karijere, imao je kratak boravak na klupi Areca 2006. a kasnije te godine ga je zamijenio Sari. Zanimljivo, Konte je pozvan nazad da zamijeni Sarija kasnije u istoj sezoni.

Konte je nastavio sa angažmanima u Bariju, Atalanti, Sijeni i u Juventusu, ali nije uspio da se ukrsti sa Sarijem dok je vodio bilo koji od tih timova. Sari je izborio promociju iz Serije B sa Empolijem u sezoni 2013/14 i obezbijedio mjesto u najvišem rangu, ali je Konte tog ljeta napustio poziciju trenera Juventusa da bi postao selektor Italije, koju je vodio do polovine 2016.

Konte je zatim proveo dvije godine na klupi Čelsija u Premijer ligi između 2016. i 2018, dok je Sari u tom periodu vodio Napoli u Seriji A.

Drugi put u karijeri, Sari je najavljen kao Konteov nasljednik, ovog puta u Čelsiju. Tek nakon što je Sari postavljen za trenera Juventusa, a Konte za trenera Intera pred sezonu 2019/20, njihovi putevi su se ukrstili.

Sari je napustio Juve nakon te sezone i uzeo jednogodišnju pauzu prije nego što je preuzeo Lacio 2021, dok je Konte u međuvremenu, ostao u Interu do kraja sezone 2020/21, a zatim preuzeo Totenhem u engleskoj Premijer ligi kasnije te godine.

Londonski klub je bio Konteov posljednji posao prije preuzimanja Napolija prethodne sezone u kojoj je Sari odmarao od fudbala.

Tek sada, njihovi putevi su se ponovo ukrstili, a epilog je pobjeda Kontea.







