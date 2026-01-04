Lakše povrijeđen Sead Kolašinac, selektor BiH Sergej Barbarez može da odahne

Dobre vijesti iz Bergama...

Izvor: Mairo Cinquetti / Alamy / Profimedia

Defanzivac Atalante I reprezentacije Bosne I Hercegovine Sead Kolašinac sinoć je doživio novu povredu zbog koje je morao ranije napustiti teren u derbiju protiv Rome.

Kolašinac se požalio na bol u nozi i izašao iz igre u 26. minutu prvog poluvremena, što je izazvalo zabrinutost s obzirom da se na teren vratio prije mjesec dana nakon teške povrede ukrštenih ligamenata.

Na sreću, italijanski mediji navode u nedjelju da su ljekarski pregledi pokazali da je u pitanju samo lakša povreda.

"Radi se samo o teškoj kontuziji lijevog koljena. Nema razloga za brigu, dakle, samo bolno sjećanje na povredu koju je zadobio prošle godine, kada je pokidao ligamente koljena”.

Inače, ekipa iz Bergama je savladala Romu golom Đorđa Skalvinija nakon što je pogriješio Mile Svilar, srpski golman u ekipi “vučice”.

Ova vijest nesumnjivo će obradovati Sergeja Barbareza, selektora "zmajeva", koje u martu očekuje baraž za plasman na Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi.

Najprije će BiH 26. marta igrati polufinale baraža protiv Velsa, a u slučaju trijumfa u Kardifu, onda i finalni duel pet dana kasnije u Zenici protiv boljeg iz drugog polufinalnog dvoboja između Italije i Sjeverne Irske.

(MONDO)