Dobra vijest za selektora "zmajeva": Sead Kolašinac se oporavio od povrede

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
0

Reprezentativac Bosne i Hercegovine i defanzivac Atalante Sead Kolašinac oporavio se od povrede i zaigraće protiv Lacija u narednom kolu Serije A.

Sead Kolašinac se oporavio od povrede Izvor: www.imagephotoagency.it / imago

Kolašinac nije ove sezone odigrao ni minut u italijanskoj ligi, posljednji nastup imao je u aprilu protiv Bolonje (2:0), kada je zaradio povredu, a već za tri dana biće u sastavu Atalante na meču protiv Lacija, prenijeli su italijanski mediji.

Ovo je nesumnjivo odlična vijest za selektora Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza pred predstojeće novembarske utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. "Zmajevi" ciljaju dvije pobjede i direktan plasman na Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi u duelima sa Rumunijom 15. novembra kod kuće i tri dana kasnije na gostovanju u Austriji.

Prošle sezone Kolašinac je za Atalantu odigrao 23 utakmice u Seriji A i upisao dvije asistencije. u klub iz Bergama je stigao u julu 2023. godine iz Olimpik Marseja, za koji je postigao četiri gola uz dvije asistencije na 47 ligaških utakmica.

U taboru "boginje" odigrao je 53 meča i bio strijelac jednog pogotka.

(MONDO)

Tagovi

Sead Kolašinac fudbal zmajevi Atalanta Serija A

