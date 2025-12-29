logo
Mauriciju Sariju izvršena operacija na srcu, ali za trenera Lacija nema odmora: Na klupi već protiv Napolija

Bojan Jakovljević
0

Trener "nebeskoplavih" podvrgnut intervenciji ablacije transkateterom.

Mauricio Sari Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Trener Lacija Mauricio Sari podvrgnut je operaciji srca.

Riječ je o ablaciji transkateterom, poznatoj i kao kateterska ablacija, minimalnoj invazivnoj kardiološkoj proceduri za liječenje srčanih aritmija, gdje se tanki kateter uvodi kroz krvnu žilu do srca i koristi energiju za "prženje" malog dijela srčanog tkiva odgovornog za nepravilne električne impulse, čime se uspostavlja normalan srčani ritam, a najčešće se koristi kod fibrilacije pretkomora, flatera i tahikardija.

Kako navode italijanski mediji, operacija je bila uspješna, a u narednim danima iskusni Italijan će se vratiti treniranju ekipe. Zatim će, ako ne bude komplikacija, sjediti na klupi već u sljedećem prvenstvenom meču protiv Napolija 4. januara.

"Lacio saopštava da je mister Mauricio Sari, nakon otkrivene atrijalne fibrilacije, podvrgnut intervenciji ablacije transkateterom koristeći PFA tehnologiju u Poliklinici Tor Vergata. Intervenciju je izveo profesor Andrea Natale, međunarodni pionir sa više od trideset godina iskustva u tretmanu ove bolesti, i ona je bila uspješna. Mister će u narednim danima redovno preuzeti vođenje ekipe", saopštio je rimski klub.

Sari će 10. januara proslaviti 67. rođendan. 

