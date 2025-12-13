Lacio sa devetoricom slavio na Tardiniju! Nebeskoplavi upisali drugu ovosezonsku "trojku" van Rima

Posljednjih dvadesetak minuta meča sa Parmom Lacio je odradio sa devet igrača, ali je i kao takav uspio da osvoji tri boda na stadionu "Enio Tardini".

Kada je hrvatski internacionalac Toma Bašić u 72. minutu morao "na hlađenje", činilo se da Parma u ima "na tacni" put ka pobjedu u duelu sa Lacijom.

Bio je to drugi crveni karton koji su na ovom meču dobili nebeskoplavi, nakon što je još u prvom poluvremenu, tri minuta prije odlaska na odmor, u svlačionicu morao Matija Zakanji.

Međutim, izabranici Mauricija Sarija ne samo da su ostali neporaženi, već su stigli i do velike pobjede, druge gostujuće u ovoj sezoni. Morali su da je čekaju skoro tri mjeseca, s obzirom na to da su jedinu "trojku" van Rima upisali 29. septembra u petom kolu, savladavši Đenovu na Marasiju (0:3).

U junaka ekipe sa Olimpika izrastao je holandski internacionalac Tijani Noslin, koji je domaću mrežu zatresao u 82. minutu. Izborio se napadač Lacija za loptu u duelu sa Lautarom Valentijem, a potom zaobišao "jedinicu" Parme Edoarda Korvija i pospremio loptu u praznu mrežu.

Pogledajte odlučujući trenutak utakmice u derbiju starih rivala:

⚪️ Parma 0-1 Lazio | Serie A



Sobre el final Tijjani Noslin consiguió una MUY NECESARIA VICTORIA para el Biancocelesti, aún jugando con uno menospic.twitter.com/80cDdvrDsW — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)December 13, 2025







