logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lacio sa devetoricom slavio na Tardiniju! Nebeskoplavi upisali drugu ovosezonsku "trojku" van Rima

Lacio sa devetoricom slavio na Tardiniju! Nebeskoplavi upisali drugu ovosezonsku "trojku" van Rima

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Posljednjih dvadesetak minuta meča sa Parmom Lacio je odradio sa devet igrača, ali je i kao takav uspio da osvoji tri boda na stadionu "Enio Tardini".

Lacio sa devet igrača pobijedio Parmu Izvor: Alfredo Falcone / Zuma Press / Profimedia

Kada je hrvatski internacionalac Toma Bašić u 72. minutu morao "na hlađenje", činilo se da Parma u ima "na tacni" put ka pobjedu u duelu sa Lacijom.

Bio je to drugi crveni karton koji su na ovom meču dobili nebeskoplavi, nakon što je još u prvom poluvremenu, tri minuta prije odlaska na odmor, u svlačionicu morao Matija Zakanji.

Međutim, izabranici Mauricija Sarija ne samo da su ostali neporaženi, već su stigli i do velike pobjede, druge gostujuće u ovoj sezoni. Morali su da je čekaju skoro tri mjeseca, s obzirom na to da su jedinu "trojku" van Rima upisali 29. septembra u petom kolu, savladavši Đenovu na Marasiju (0:3).

U junaka ekipe sa Olimpika izrastao je holandski internacionalac Tijani Noslin, koji je domaću mrežu zatresao u 82. minutu. Izborio se napadač Lacija za loptu u duelu sa Lautarom Valentijem, a potom zaobišao "jedinicu" Parme Edoarda Korvija i pospremio loptu u praznu mrežu.

Pogledajte odlučujući trenutak utakmice u derbiju starih rivala:



Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serija A fudbal Lacio Parma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC