Juventus se prodaje za 1.100.000.000 evra: Trguju kriptovalutama, a kupuju italijanskog giganta

Prodaja Juventusa kompaniji koja se bavi kriptovalutama mogla bi da promijeni kompletan evropski fudbal.

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Fudbalski klub Juventus iz Torina već godinama je u vlasništvu porodice Anjeli, ali bi to uskoro moglo da se promijeni i to u poslu koji bi bio veoma značajn za cijeli evropski fudbal. Kompanija "Tether" koja se bavi kriptovalutama i koja je trenutno drugi najveći akcionar kluba spremna je da otkupi procente porodice Anjeli u vlasničkoj strukturi italijanskog giganta. Riječ je o kompaniji sa (fiktivnim) sjedištem u karipskoj državi El Salvador koja je prijavila profit veći od 13 milijardi evra u 2024. godini.

Sudeći po dokumentima do kojih je došao portal Calcio e Finanza, kompanija Tether zvanično je uputila ponudu holding kompaniji Exor za otkup cjelokupnog paketa od 65,4 odsto akcija Juventusa, koji je u vlasništvu porodice Anjeli. Ponuda iznosi 2,66 evra po akciji i u potpunosti je u gotovini. Takva ponuda vrednuje Juventus na oko 1,1 milijardu evra. Rok za odgovor je izuzetno kratak pošto Exor mora da se izjasni najkasnije do 18 časova 22. decembra 2025, u suprotnom će ponuda automatski biti povučena.

Izvor: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Kompanija Tether poručila je da je već sada spremna da cijelu transakciju finansiraju isključivo sopstvenim sredstvima, bez zaduživanja i bez dodatnih uslova vezanih za obezbjeđivanje kapitala. Ipak, eventualna realizacija posla zavisila bi od finalizacije kupoprodajnog ugovora i dobijanja odobrenja nadležnih institucija. Ukoliko bi Exor prihvatio ponudu pa proda dionice porodice Anjeli, Tether bi bio u obavezi da pokrene preuzimanje preostalih akcija po istoj ceni od 2,66 evra. Uz to, kompanija je već signalizirala spremnost da Juventusu stavi na raspolaganje oko milijardu evra za jačanje prvog tima i razvoj novih poslovnih projekata izvan terena.

Navijači Juventusa dobili su i dobre vijesti, pošto investitori ne gledaju klub samo kao mašinu za profit već su i na ličnom nivou povezani sa njim. Izvršni direktor kompanije Tether Paolo Ardoino ne krije ličnu povezanost sa klubom iz Torina, za koji već godinama navija.

"Za mene je Juventus oduvijek bio dio mog života. Odrastao sam uz ovaj klub. Kao dječak sam, gledajući Juventus, naučio šta znače posvećenost, otpornost i odgovornost – kako u trenucima uspjeha, tako i u periodima teškoća. Te lekcije su ostale sa mnom dugo nakon posljednjeg sudijskog zvižduka", rekao je Androino i dodao: "Naše interesovanje za Juventus proističe iz dubokog divljenja i poštovanja. Juventus je simbol italijanske izvrsnosti, sa zaista globalnim prisustvom, izgrađenim tokom generacija kroz naporan rad, ambiciju i nepokolebljivu vjernost navijača. Te vrijednosti odražavaju i način na koji smo gradili Tether – strpljivo, nezavisno i sa fokusom na dugoročnu otpornost. Tether se nalazi u izuzetno snažnoj finansijskoj poziciji i ima namjeru da podrži Juventus stabilnim kapitalom i dugoročnom vizijom. Naš cilj je da damo pozitivan doprinos budućnosti kluba, podržimo sportske rezultate na najvišem nivou i pomognemo Juventusu da nastavi da raste na održiv način u globalnom sportskom i medijskom okruženju koje se brzo mijenja".

Čisto zbog poređenja, Milan je 2022. godine prodat iz fonda Eliot investicionoj grupi RedBird uz procijenjenu vrijednost od 1,2 milijarde evra. Zbog toga se u finansijskim krugovima postavlja pitanje da li je suma ponuđena za Juventus u potpunosti adekvatna. Tim iz Torina posjeduje stadion, dok Milan nema udjela u vlasničkoj strukturi San Sira, čije je rušenje najavljeno za blisku budućnost.