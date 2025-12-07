Prvi sudar Kontea i Spaletija: Pobjeda Napolija za povratak na prvo mjesto

Antonio Konte i Lućano Spaleti do večeras su "izbjegavali" jedan drugog i nikada se nisu sastali u međusobnom duelu.

Izvor: Alessandro Garofalo / LaPresse / Profimedia

Nevjerovatno zvuči, ali Antonio Konte i Lućano Spaleti večeras su prvi put bili na protivničkim stranama.

Dva iskusna italijanska stručnjaka susrela su se prvi put u zvaničnom meču, a uspješniji je bio Konte, čiji Napoli je u velikom derbiju 14. kola Serije A slavio na "Maradoni" protiv Juventusa 2:1 (1:0).

Ranije je Inter ubjedljivom pobjedom protiv Koma (4:0) nakratko preuzeo vrh, ali su se Napolitanci nakon večerašnja tri boda ponovo izdvojili na liderskoj poziciji.

Napoli je do prednosti stigao već u sedmom minutu. Izuzetno raspoloženi David Neres prošao je po desnoj strani, uputio loptu u šesnaesterac Juventusa, gdje se odlično našao Rasmus Hojlund i postigao prvenac u dresu Napolitanaca.

Nije mogla "stara dama" mnogo u napadu u prvom poluvremenu, iako je nakon primljenog gola zaigrala bolje. Bez povrijeđenog Dušana Vlahovića, napad Juventusa bio je manje ubojit nego inače. Ipak, u 59. minutu viđena je odlična akcija koja je krunisana golom. Veston Mekeni poslao je upotrebljivu loptu Kenanu Jildizu, a mladi Turčin iz prve prave prilike za svoj tim donio je izjednačenje.

Za razliku od početka meča, loše su djelovali domaći, ali su 78. minutu ponovo stekli prednost. Kao i kod prvog gola, strijelac je bio Hojlund, koji je iskoristio veliki kiks Mekenija. Asistent kod izjednačujućeg gola gostiju sada je praktično asistirao protivniku. Glavom je, poslije još jednog centaršuta Neresa, prebacio loptu direktno Dancu, koji ovaj poklon koristi i pogađa za, ispostaviće se konačnih, 2:1.

Aktuelni šampion nastavlja sa sjajnim rezultatima i drži lidersku poziciju. Bio je ovo treći derbi u nizu i treća pobjeda. Redom su padali Atalanta (3:1), Roma (1:0) i sada Juventus (2:1).



