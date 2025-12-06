Inter pregazio Komo i preuzeo vrh Serije A!

Sigurna pobjeda Intera za vrh tabele.

Izvor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Fudbaleri Intera su u okviru 14. kola Serije A savladali Komo rezultatom 4:0. „Neroazuri“ su ovim trijufom, barem do sutra, preuzeli vrh tabele i sada imaju 30 bodova, odnosno dva više, od Napolija i Milana koji tek treba da odigraju svoje utakmice ovog kola.

Inter je do prednosti stigao već u 11. minutu kada je pogodio Lautaro Martinez. Bio je to i konačan rezultat prvog polvremena, a mreže su mirovale sve do 59. minuta. Na 2:0 povisio je Markus Tiram.

Već tada je postalo izvjesno da će Inter stići do sva tri boda, a to je i potvrdio Čalhanoglu u 81. minutu kada je pogodio za nedostižnih 3:0.

Do kraja meča domaći tim uspio je stići do još jednog gola, a ovog puta pogodio je Karlos Augusto.

Napoli će sutra dočekati Juventus dok Milan u ponedjeljak gostuje u Torinu. Inter sada očekuje duel u Ligi šampiona sa Liverpulom (9.12), nakon čega će naredne nedjelje (14.12) gostovati Đenovi.