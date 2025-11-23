Milan produžio crnu seriju Intera: Menjan i Pulišić donijeli pobjedu u “Derbiju dela Madonina”

Gradski derbi između Intera i Milana u nedjeljnom susretu 12. kola Serije A okončan je pobjedom "rosonera".

Inter je s imperativom pobjede dočekao gradskog rivala Milan s obzirom da u posljednjih pet mečeva nije slavio (tri poraza i dva remija), ali ni u nedjeljnom “Derbiju dela Madonina”, ne samo da nije uspio da stigne do trijumfa, već je doživio novi neuspjeh.

INTER – MILAN 0:1 (0:0)

Najzaslužniji za najslađa tri boda Milana, bili su golman Majk Menjan, koji je u nedjelju uveče odbranio bukvalno sve, uključujući i jedanaesterac Hakanu Čalhanoglu, kao i strijelac jedinog gola Kristijan Pulišić.

Izabranici Kristijana Kivua su od samog starta pokazali da žele prekinuti crni niz i već u četvrtom minutu je golman Milana Majk Menjan spasio uslovno rečeno goste nakon što je glavom šutirao francuski reprezentativac Markus Tiram.

Napadali su “neroazuri” konstantno, tražili pogodak, ali do 27. minuta nije bilo prilika iz kategorije stopostotnih.

Tada je poslije centaršuta iz kornera, na prvoj stativi najbolje skočio Frančesko Aćerbi i šutirao, ali je Majka Menjana i “rosonere” spasila lijeva stativa.

I 10 minuta kasnije stativa, ali desna, bila je saveznik Milana.

Nakon lijepe akcije, Tiram je glavom spustio loptu Lautaru Martinezu, koji je iz prve šutirao, a Menjan uz pomoć stative je odbranio udarac argentinskog napadača.

“Rosoneri” su uzvratili tek u 44. minutu kada se u šansi našao Kristijan Pulišić, ali je šutirao tik pored gola.

Početkom drugog dijela, defanzivac Milana i reprezentacije Srbije Strahinja Pavlović odlično je reagovao u nekoliko navrata i pravovremenim reakcijama u duelima sa Lautarom i Tiramom spriječio dobre šanse Intera.

I u jeku napada Intera, uslijedila je brza kontra Milana za vođstvo!

Sjajno je šutirao iskosa Aleksis Salemakers, golman Jan Zomer uspio da odbrani, ali lopta se odbila do Pulišića, koji je pospremio u mrežu - 0:1.

Bio je to peti pogodak Amerikanca ove sezone.

Pavlović, koji je bio odličan večeras, nagazio je Tirama u 73. minutu nakon što je Francuz uputio centaršut, pa je sudija poslije intervencije iz VAR sobe, pokazao jedanaesterac i Srbinu žuti karton.

Odgovornost je preuzeo Hakan Čalhanoglu, ali je Menjan pročitao gdje će šutirati dosad nepogrešivi Turčin i odbranio penal!

Do kraja je Milan sačuvao prednost i zabilježio sedmu pobjedu, nakon koje je preskočio Inter na drugom mjestu na tabeli italijanskog prvenstva.







