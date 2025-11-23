logo
Nova zimska lopta u Seriji A izazvala polemike: Vidljivija svima - osim onima kojima je najpotrebnije

Nova zimska lopta u Seriji A izazvala polemike: Vidljivija svima - osim onima kojima je najpotrebnije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Narandžasta lopta zamijenila žutu, što je mnogima donijelo neplanirane probleme.

lopta puma orbita, serija a Izvor: Cesare Purini / Zuma Press / Profimedia

U Seriji A predstavljena je nova zimska lopta s potpuno osvježenim izgledom: umjesto klasične žute, na teren stiže verzija u jarko neon-narandžastoj boji. Od 12. kola prvenstva ova lopta, koju je dizajnirala Puma, zvanično zamjenjuje prethodni model. Nazvana "Orbita Hi-Vis", kreirana je kako bi obezbijedila što bolju vidljivost u izazovnim vremenskim uslovima - magli, kiši, gustim oblacima ili utakmicama koje se igraju u sumrak.

Međutim, uprkos dobrim namjerama i estetski upadljivom dizajnu, izbor narandžaste boje donio je i neočekivane probleme. Za osobe koje pate od daltonizma - naročito deuteranopije i protanopije, najčešćih oblika smanjenog raspoznavanja boja - kontrast između narandžaste lopte i zelene trave značajno je oslabljen. Drugim riječima, ono što bi trebalo da bude bolje vidljivo zapravo postaje teže uočljivo.

Stručnjaci ističu da ovakav izbor može negativno uticati ne samo na iskustvo gledanja utakmica, već i na same igrače koji imaju ovakav oblik poremećaja vida. U trenucima kada je lopta u brzom pokretu, njihova percepcija može biti dodatno smanjena, što utiče na igru, pravovremenu reakciju i ukupni doživljaj utakmice.

Ova situacija je pokrenula raspravu o tome koliko se u sportskim inovacijama vodi računa o široj publici i inkluzivnosti, te da li bi budući dizajni trebalo da budu testirani i na gledaoce i igrače s različitim vidnim sposobnostima prije nego što se uvedu u upotrebu.

Tagovi

Serija A fudbalska lopta daltonizam

