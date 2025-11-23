Nova zimska lopta u Seriji A izazvala polemike: Vidljivija svima - osim onima kojima je najpotrebnije

Narandžasta lopta zamijenila žutu, što je mnogima donijelo neplanirane probleme.

Izvor: Cesare Purini / Zuma Press / Profimedia

U Seriji A predstavljena je nova zimska lopta s potpuno osvježenim izgledom: umjesto klasične žute, na teren stiže verzija u jarko neon-narandžastoj boji. Od 12. kola prvenstva ova lopta, koju je dizajnirala Puma, zvanično zamjenjuje prethodni model. Nazvana "Orbita Hi-Vis", kreirana je kako bi obezbijedila što bolju vidljivost u izazovnim vremenskim uslovima - magli, kiši, gustim oblacima ili utakmicama koje se igraju u sumrak.

Međutim, uprkos dobrim namjerama i estetski upadljivom dizajnu, izbor narandžaste boje donio je i neočekivane probleme. Za osobe koje pate od daltonizma - naročito deuteranopije i protanopije, najčešćih oblika smanjenog raspoznavanja boja - kontrast između narandžaste lopte i zelene trave značajno je oslabljen. Drugim riječima, ono što bi trebalo da bude bolje vidljivo zapravo postaje teže uočljivo.

⚽️PUMA e Lega Calcio Serie A presentano oggi il nuovo pallone Orbita Hi-Vis per la stagione invernale della Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa, e competizioni Primavera 1.



Per la prima volta nella storia della Serie A, il pallone Hi-Vis abbandona la classica base gialla…pic.twitter.com/q7uXlX5awp — Daniele Mari (@marifcinter)November 12, 2025

Stručnjaci ističu da ovakav izbor može negativno uticati ne samo na iskustvo gledanja utakmica, već i na same igrače koji imaju ovakav oblik poremećaja vida. U trenucima kada je lopta u brzom pokretu, njihova percepcija može biti dodatno smanjena, što utiče na igru, pravovremenu reakciju i ukupni doživljaj utakmice.

Ova situacija je pokrenula raspravu o tome koliko se u sportskim inovacijama vodi računa o široj publici i inkluzivnosti, te da li bi budući dizajni trebalo da budu testirani i na gledaoce i igrače s različitim vidnim sposobnostima prije nego što se uvedu u upotrebu.