logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kostić golčinom utišao Firencu, Mandragora spasio "violu" na Artemio Frankiju

Kostić golčinom utišao Firencu, Mandragora spasio "violu" na Artemio Frankiju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Filip Kostić utišao navijače koji su vrIJeđali Dušana Vlahovića, ali srpski dvojac ipak nije uspio da osvoji sva tri boda u Firenci.

Serija A Filip Kostić stijrleac Fiorentina i Juventus remizirali 1-1 Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Derbi Serije A između Fiorentine i Juventusa obeležio je srpski napadač Dušan Vlahović! On je izveo spektakularan potez i za to nije dobio kazneni udarac, a zatim je zbog uvreda ka njemu prekinut meč. Tradicionalno, navijači Fiorentine su vrijeđali Dušana Vlahovića jer je iz njihovog kluba otišao u Torino, a često im se desi da pređu sve granice i počnu sa rasističkim uvredama.

I ovog puta se čulo "Ciganine" sa tribina stadiona u Firenci, sve dok domaće navijače nije utišao Filip Kostić. Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije postigao je spektakularan gol u nadoknadi prvog dijela meča. Njemu se odbila lopta koju su defanzivci Fiorentine loše izbacili, a on je imao sasvim dovoljno vremena da se namjesti.

Kostić je raspalio po lopti, ona je odskočila pre gola i bila je neuhvatljiva za golmana Fiorentine. Pogledajte spektakularan pogodak Filipa Kostića koji potvrđuje njegovu veoma dobru formu u posljednjih nekoliko sedmica:

Gol kapitena Srbije Filipa Kostića na meču Fiorentina - Juventus.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Ovaj gol ipak nije bio dovoljan da Juventus osvoji sva tri boda u Firenci.

Čim je krenulo drugo poluvrijeme Rolando Mandragora uzvratio je takođe lijepim pogotkom za 1:1, što je i bio konačan rezultat duela na Artemio Franki. I Kostić i Vlahović su zamijenjeni tokom drugog poluvremena, dok je na drugoj strani Edin Džeko presjedio cijeli meč na klupi.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Tagovi

Filip Kostić Serija A Fiorentina Juventus

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC