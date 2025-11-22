logo
Jurić otišao, problemi ostali: Napoli se poigravao i zadao dodatne glavobolje novom treneru Atalante

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Rafaele Paladino nije mogao zamisliti lošiji debi na klupi tima iz Bergama.

Napoli, David Neres slavi gol Izvor: Insidefoto / ddp USA / Profimedia

Tokom reprezentativne pauze, Atalanta je promijenila trenera. Nakon niza loših rezultata i domaćeg debakla protiv Sasuola (0:3), hrvatski stručnjak Ivan Jurić morao je da napusti kormilo tima iz Bergama, a na njegovo mjesto stigao je Rafaele Paladino.

Ipak, nekadašnji strateg Monce i Fiorentine nije mogao zamisliti lošiji debi. Istina, mladi stručnjak imao je i veoma težak zadatak - gostovanje šampionu Napoliju, a novi lider Serije A već je u prvom poluvremenu pokazao šta čeka "boginju" u Napulju.

Domaća publika na stadionu "Dijego Maradona" mogla je da uživa u uvodnih 45 minuta, gdje su vidjeli tri lopte u mreži Marka Karnezekija.

David Neres upisao se u strijelce poslije više od godinu dana, i to ne jednom. Dva puta je matirao golmana gostiju, prvo na asistenciju Rasmusa Hojlunda, a zatim i Skota Mektomineja, da bi 3:0 na poluvremenu Napoliju donio Noa Lang, koji je večeras upisao prvenac u dresu Napolitanaca.

Đanluka Skamaka uspio je početkom nastavka da vrati neizvjesnost. Istina, "boginja" je zaigrala bolje u drugom dijelu, ali snage za nešto više od utješnog gola nije bilo.

Iako je Atalanti večerašnji poraz bio tek treći u sezoni, koliko ima i vodeći Napoli, problem predstavlja činjenica da je upisala samo dva trijumfa, uz čak sedam remija, što nije dovoljno za gornji dio tabele.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Serija A Napoli Atalanta Rafaele Paladino

