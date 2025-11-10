logo
Zvanično: Ivan Jurić je bivši - treći otkaz za godinu dana!

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Hrvatski stručnjak nije se dugo zadržao ni na kormilu tima iz Bergama.

Ivan Jurić dobio otkaz u Atalanti Izvor: ph.FAB/Shutterstock

Ivan Jurić (50) dobio je otkaz i u Atalanti, saopštio je klub iz Bergama.

U saopštenju italijanskog kluba navodi se da je okončana saradnja sa kompletnim stručnim štabom.

"Atalanta objavljuje da je danas razriješila Ivana Jurića dužnosti glavnog trenera prvog tima, zajedno sa njegovim stručnim štabom koji čine Mateo Paro, Migel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić i Mikele Orekjo. Klub se zahvaljuje Ivanu Juriću i cijelom njegovom stručnom štabu na posvećenosti i želi im sve najbolje u budućnosti."

Kako su još juče izvijestili italijanski mediji, Jurićev nasljednik trebalo bi da bude Rafaele Paladino, nekadašnji trener Monce i Fiorentine.

Jurić, koji je tokom ljeta stigao u klub da zamijeni dugogodišnjeg trenera Atalante Đan Pjera Gasperinija, napušta klub koji se trenutno nalazi na 13. mjestu u Seriji A, sa samo dvije pobede u 11 ligaških utakmica.

"Boginja" je izgubila posljednje dvije prvenstvene utakmice, nakon niza od šest uzastopnih remija, što znači da je osvojila samo šest bodova u posljednjih osam nastupa u italijanskoj eliti.

Juriću je rečeno da će njegove posljednje dvije utakmice, protiv Marseja u Ligi šampiona i Sasuola u Seriji A, biti presudne za njegovu budućnost na klupi Atalante. Uprkos trijumfu nad francuskim klubom, trener je dospio u žižu javnosti zbog incidenta sa Ademolom Lukmanom pored aut-linije. Nakon poraza 0:3 protiv Sasuola tokom vikenda, situacija je postala neodrživa.

Podsjetimo, Juriću je ovo već treći otkaz u posljednjih godinu dana. Prethodno je bio trener Rome, koja ga je otpustila tačno na današnji dan 2024. godine, te Sautemptona, ali ove epizode okončane su neslavno, kao i njegov boravak na klupi Atalante.

Serija A Atalanta Ivan Jurić

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Hmm

Ne znam cime je i zasluzio da vodi Romu, Southempton i Atalantu. Trener koji je prije ovih klubova vodio prosjecne klubove sa ispodprosjecnim uspjehom.

