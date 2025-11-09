logo
Atalanta nikako da veže dvije pobjede: "Boginja" u velikoj krizi, Hrvat "na ledu"!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Tim iz Bergama je u rezultatskoj krizi, što bi Ivana Jurića moglo da košta posla...

Domeniko Berardi Izvor: Spada / Zuma Press / Profimedia

Atalanta pod vođstvom hrvatskog trenera Ivana Jurića ne djeluje dobro u dosadašnjem toku sezone.

"Boginja" nikako ne uspijeva da veže dva trijumfa od starta takmičarske godine, a ove nedjelje je doživjela domaći poraz u duelu sa Sasuolom (0:2), u okviru 11. kola Serije A.

Nerazuri iz Bergama su prije četiri dana trijumfovali u Marseju (0:1), što im je bila prva pobjeda u zvaničnim takmičenjima još od posljednjeg dana septembra. Tada su, takođe u Ligi šampiona, savladali ekipu Briža (2:1).

Duel sa Sasuolom bio je dobra šansa za Jurićev tim da konačno spoji dva trijumfa, pogotovo pred težak raspored koji mu predstoji u narednim danima. Umjesto toga, Atalanta je uknjižila drugi ligaški poraz u sezoni pa uz isto toliko pobjeda i čak sedam neriješenih rezultata zauzima tek 13. mjesto.

Izvor: Spada / Zuma Press / Profimedia

Ekipu sa Mapeija do trijumfa je predvodio Domeniko Berardi. Pogodio je u 29. minutu sa bijele tačke za prednost gostujućeg tima, potom odmah na startu drugog poluvremena asistirao Andrei Pinamontiju, da bi sredinom nastavka drugi put poslao loptu iza leđa Marka Karnesekija.

Ukoliko zadrži posao nakon predstojeće reprezentativne pauze, pred Ivanom Jurićem je zaista mnogo posla. Za 13 dana Atalanta gostuje braniocu titule Napoliju, zatim je čeka gostovanje Ajntrahtu u Ligi šampiona, dok će 11. mjesec 2025. godine biti zaključen domaćim duelom sa ranjenom Fiorentinom.

Slijedi potom 3. decembra kup-duel sa Đenovom, a onda tri dana kasnije ligaški okršaj sa Veronom, još jednim prvenstvenim "davljenikom".



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

Serija A Atalanta Sasuolo Ivan Jurić

