Milan ispustio dva gola prednosti u Parmi: "Rosoneri" prokockali povratak na prvo mjesto Serije A

Fudbaleri Milana remizirali su protiv Parme u 11. kolu Serije A i propustili priliku da se vrate na lidersku poziciju na tabeli.

Izvor: Massimo Paolone / LaPresse / Profimedia

Milan je u subotu uveče na stadionu "Enio Tardini" u prvih 25 minuta stekao dvostruku prednost i činilo se da izabranici Masimilijana Alegrija hitaju ka sedmoj pobjedi ove sezone i vraćanju na prvo mjesto na tabeli Serije A.

Ali, u samom finišu prvog dijela, Parma je uspjela da smanji preko Adrijana Barnabe, a onda u nastavku pogotkom Enrika Del Prata stigne do vrijednog boda u borbi za opstanak.

PARMA - MILAN 2:2 (0:2)

Bila su to potpuno različita dva poluvremena, prvo je pripalo gostima, a drugo domaćinu.

"Rosoneri" su od samog početka nametnuli svoju igru i poveli lijepim golom Aleksisa Salemakersa u 12. minutu sa ivice kaznenog prostora, a prednost su udvostručili iz jedanaesterca u 25. minutu koji je sigurno izveo Rafael Leao.

An extraordinary goal by Alexis Saelemaekers



Serie A | Parma 0-1 Milanpic.twitter.com/T03XCs8fy4 — Goals Xtra (@GoalsXtra)November 8, 2025

Domaćin je preko Patrika Kutronea pogodio mrežu nekoliko minuta ranije, ali je taj pogodak opravdano poništen zbog ofsajda.

Ipak, u sudijskoj nadoknadi prvog dijela, Parma je uspjela da smanji rezultat majstorskim pogotkom Adriana Bernabea, koji je vratio nadu domaćem timu da mogu do preokreta.

U nastavku gosti sa "San Sira", za koje je svih 90 minuta odigrao srpski reprezentativac Strahinja Pavlović, potpuno su stali, pa je Parma u prvih 15 minuta drugog poluvremena uspjela da kreira i propusti tri odlične šanse prije izjednačenja u 62. minutu.

Tada je najprije Mateo Pelegrino uzdrmao stativu, a potom je u istom minutu Enriko Del Prato na asistenciju Saše Bridžija pogodio mrežu Majka Menjana za izjednačenje - 2:2.

Golman Milana je čudesnom odbranom spasio goste u 82. minutu, a potom je Salemakers nakon brzog kontranapada na drugoj strani oklijevao i promašio stotopostotnu priliku za pobjedu.

Bilo je još dobrih šansi na obje strane, ali rezultat se do kraja nije mijenjao, pa je lider prvenstva ostao Napoli, koji u nedjelju gostuje u Bolonji (15.00). U zavisnosti od tog rezultata, šansu za povratak na prvo mjesto imaće i trećeplasirani Inter, koji u derbiju kola dočekuje Lacio na "Đuzepe Meaci".







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)