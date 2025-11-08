logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milan ispustio dva gola prednosti u Parmi: "Rosoneri" prokockali povratak na prvo mjesto Serije A

Milan ispustio dva gola prednosti u Parmi: "Rosoneri" prokockali povratak na prvo mjesto Serije A

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Milana remizirali su protiv Parme u 11. kolu Serije A i propustili priliku da se vrate na lidersku poziciju na tabeli.

Milan slavio u Parmi 11. kolo Serije A Izvor: Massimo Paolone / LaPresse / Profimedia

Milan je u subotu uveče na stadionu "Enio Tardini" u prvih 25 minuta stekao dvostruku prednost i činilo se da izabranici Masimilijana Alegrija hitaju ka sedmoj pobjedi ove sezone i vraćanju na prvo mjesto na tabeli Serije A.

Ali, u samom finišu prvog dijela, Parma je uspjela da smanji preko Adrijana Barnabe, a onda u nastavku pogotkom Enrika Del Prata stigne do vrijednog boda u borbi za opstanak.

PARMA - MILAN 2:2 (0:2)

Bila su to potpuno različita dva poluvremena, prvo je pripalo gostima, a drugo domaćinu.

"Rosoneri" su od samog početka nametnuli svoju igru i poveli lijepim golom Aleksisa Salemakersa u 12. minutu sa ivice kaznenog prostora, a prednost su udvostručili iz jedanaesterca u 25. minutu koji je sigurno izveo Rafael Leao.

Domaćin je preko Patrika Kutronea pogodio mrežu nekoliko minuta ranije, ali je taj pogodak opravdano poništen zbog ofsajda.

Ipak, u sudijskoj nadoknadi prvog dijela, Parma je uspjela da smanji rezultat majstorskim pogotkom Adriana Bernabea, koji je vratio nadu domaćem timu da mogu do preokreta.

U nastavku gosti sa "San Sira", za koje je svih 90 minuta odigrao srpski reprezentativac Strahinja Pavlović, potpuno su stali, pa je Parma u prvih 15 minuta drugog poluvremena uspjela da kreira i propusti tri odlične šanse prije izjednačenja u 62. minutu.

Tada je najprije Mateo Pelegrino uzdrmao stativu, a potom je u istom minutu Enriko Del Prato na asistenciju Saše Bridžija pogodio mrežu Majka Menjana za izjednačenje - 2:2.

Golman Milana je čudesnom odbranom spasio goste u 82. minutu, a potom je Salemakers nakon brzog kontranapada na drugoj strani oklijevao i promašio stotopostotnu priliku za pobjedu.

Bilo je još dobrih šansi na obje strane, ali rezultat se do kraja nije mijenjao, pa je lider prvenstva ostao Napoli, koji u nedjelju gostuje u Bolonji (15.00). U zavisnosti od tog rezultata, šansu za povratak na prvo mjesto imaće i trećeplasirani Inter, koji u derbiju kola dočekuje Lacio na "Đuzepe Meaci".



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milan Serija A Parma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC