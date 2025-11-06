Edin Džeko uskoro dobija novog trenera u Fiorentini!

Nakon serije loših rezultata i poraza od Lećea, uprava Fiorentine odlučila je raskinuti saradnju sa Stefanom Piolijem. Novi trener biće Paolo Vanoli, koji će pokušati vratiti “violu” na pobjednički put.
Fiorentina je povukla očekivan potez nakon novog poraza od Lećea proteklog vikenda - Stefano Pioli ostao je bez posla u timu iz Firence.
Uprava “viole” izgubila je strpljenje poslije serije slabih rezultata, a meč protiv Lećea bio je kap koja je prelila čašu. Odmah nakon utakmice odlučeno je da se saradnja sa Piolijem prekine.
Klub nije dugo čekao na novog šefa stručnog štaba – prema informacijama iz italijanskih medija, dogovor sa Paolom Vanolijem je već postignut i očekuje se samo potpis ugovora.
Vanoli, 53-godišnji trener koji je ranije vodio Torino, poznat je po svom disciplinovanom pristupu i taktičkoj ozbiljnosti. U Fiorentini vjeruju da će upravo on uspjeti da probudi ekipu koja u prvih deset kola nije zabilježila nijednu pobjedu.
Novi trener mogao bi donijeti pozitivne promjene i za dvojicu fudbalera iz Bosne i Hercegovine – Edina Džeku i Emana Košpu. Džeko je u posljednje vrijeme bio nezadovoljan minutažom, pa se očekuje da će Vanoli pokušati da ga više uključi u igru.
Navijači se nadaju da će ova promjena označiti novi početak i povratak Fiorentine u gornji dio tabele Serije A.