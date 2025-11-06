Edin Džeko uskoro dobija novog trenera u Fiorentini!

Nakon serije loših rezultata i poraza od Lećea, uprava Fiorentine odlučila je raskinuti saradnju sa Stefanom Piolijem. Novi trener biće Paolo Vanoli, koji će pokušati vratiti “violu” na pobjednički put.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Fiorentina je povukla očekivan potez nakon novog poraza od Lećea proteklog vikenda - Stefano Pioli ostao je bez posla u timu iz Firence.

Uprava “viole” izgubila je strpljenje poslije serije slabih rezultata, a meč protiv Lećea bio je kap koja je prelila čašu. Odmah nakon utakmice odlučeno je da se saradnja sa Piolijem prekine.

Klub nije dugo čekao na novog šefa stručnog štaba – prema informacijama iz italijanskih medija, dogovor sa Paolom Vanolijem je već postignut i očekuje se samo potpis ugovora.

Vanoli, 53-godišnji trener koji je ranije vodio Torino, poznat je po svom disciplinovanom pristupu i taktičkoj ozbiljnosti. U Fiorentini vjeruju da će upravo on uspjeti da probudi ekipu koja u prvih deset kola nije zabilježila nijednu pobjedu.

Novi trener mogao bi donijeti pozitivne promjene i za dvojicu fudbalera iz Bosne i Hercegovine – Edina Džeku i Emana Košpu. Džeko je u posljednje vrijeme bio nezadovoljan minutažom, pa se očekuje da će Vanoli pokušati da ga više uključi u igru.

Navijači se nadaju da će ova promjena označiti novi početak i povratak Fiorentine u gornji dio tabele Serije A.