Džeko ostao bez sportskog direktora, hoće li i bez trenera? Nedjelja je "Dan D" za Fiorentinu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Tim iz Firence na devet prvenstvenih mečeva nije uspio nikog da pobijedi, a ako to ne učini ni sutra protiv Lećea, nema sumnje da će Stefano Pioli biti "bivši".

Edin Džeko Izvor: Conor Molloy / AFP / Profimedia

Nakon serije izuzetno loših rezultata, u Fiorentini su odlučili da se zahvale na saradnji sportskom direktoru. Danijele Prade razriješen je dužnosti sporazumnim ugovorom, a sve je izvjesnije da i aktuelnog šefa stručnog štaba Stefana Piolija čeka ista sudbina.

Naime, tim iz Firence je bez trijumfa ove sezone u Seriji A. Zabilježio je četiri remija i pet poraza u devet uvodnih kola, a idealnu priliku za prvo slavlje imaće u nedjelju pred domaćom publikom. U Firencu stiže Leće.

"Klub, počevši od predsjednika Roka Komisa i njegove supruge Katerine, zajedno sa generalnim direktorom Alesandrom Ferarijem, iskreno zahvaljuje direktoru na godinama provedenim zajedno, ispunjenim strašću i profesionalnošću. Danijeleu želimo, uz veliko poštovanje i naklonost, sve najbolje u budućnosti", poručeno je iz Firence.

Edin Džeko i saigrači iz tima "ljubičastih" tako su ostali bez sportskog direktora, a ukoliko u nedjelju ne uspiju da savladaju Leće, nema sumnje da i Piolija čeka identična sudbina kakvu je doživio Prade.

Tagovi

Fiorentina Edin Džeko Serija A

