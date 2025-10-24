logo
Džeko oborio rekord, prozvao trenera, Pioli mu odmah odgovorio: Zna gdje je moja kancelarija

Džeko oborio rekord, prozvao trenera, Pioli mu odmah odgovorio: Zna gdje je moja kancelarija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Iskusni golgeter nezadovoljan je minutažom u Fiorentini, a to je javno rekao nakon duela sa Rapidom, u kojem je bio strijelac.

Edin Džeko Izvor: MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK / imago sportfotodienst / Profimedia

Edin Džeko konačno je zaigrao za Fiorentinu od prve minute i to se odmah osjetilo na terenu. Tim iz Firence lako je slavio kao gost protiv Rapida (3:0) u Konferencijskoj ligi, a bh. reprezentativac postigao je drugi gol za meču, iako je bio jedan od najzaslužniji i za prvi.

Nakon utakmice u Beču, Džeko je "prozvao" svog trenera Stefana Piolija, koji iskusnom golgeteru daje minute na "kašičicu". Nije "dijamant" želio da ćuti, očigledno nezadovoljan minutažom koju dobija, prije svega u Seriji A.

"Napadači daju malo golova? Mogao bih mnogo toga da kažem, ali neću reći previše da se 'mister' ne naljuti. Kada igramo sa dvojicom naprijed, to može biti važna stvar, ali i za tim u trenucima poteškoća. Može se igrati na razne načine, ali na kraju odlučuje 'mister' Pioli", rekao je Džeko za "Skaj Sport".

Uprkos pobjedi u Evropi, u Fiorentini se osjeća napetost. "Viola" loše stoji u domaćem prvenstvu, a nakon "savjeta" Džeke da bi tim trebalo da igraju sa dvojicom napada, Pioli je odgovorio: "Nadam se da će doći taj trenutak, ali ovo sada nije taj.“

Izvor: Shutterstock

Italijanski stručnjak na udari je medija i navijača, pominjao se čak i otkaz, s obzirom na to da ekipa, za razliku od međunarodnih utakmica, u Italiji ne može nikog da pobijedi. Na sedam mečeva upisana su samo tri boda (tri remija i četiri poraza).

"Pokušavamo da pronađemo ravnotežu. U ovom trenutku, po mom mišljenju, ne možemo sebi da priuštimo više od dvojice ofanzivnih igrača. Zavisi od trenutka i od naše ravnoteže. Nadam se da će doći vrijeme kada ćemo moći da ubacimo još jednog napadača, ali to sada nije slučaj. On je sjajan igrač, ali zna gdje je moja kancelarija. Zna i da moram da donosim odluke - on treba da bude spreman. Hijerarhija se uvijek može promijeniti, sve zavisi od nastupa i rezultata", dodao je Pioli.

Džeki je ovo bio drugi gol u dresu Fiorentine, čime je postao najstariji strijelac u istoriji Konferencijske lige. Jedan je dao u kvalifikacijama Polisji iz Žitomira, dok u prvenstvu još nije uspio da se upiše u strijelce. Upisao je samo 97 minuta na terenu, u šest susreta.

Tagovi

Edin Džeko Stefano Pioli Fiorentina Konferencijska liga

