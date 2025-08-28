Prvi pogodak kapitena BiH u dresu "viole": Džeko donio pobjedu Fiorentini u Evropi

Fiorentina nakon preokreta slavila protiv Ukrajinaca, a pobjedonosni pogodak postigao je kapiten reprezentacije BiH.
Nakon ubjedljive pobjede u prvoj utakmici nad Polisjom iz Žitomira, Fiorentina nam je večeras priredila pravu dramu u revanš susretu plej-ofa za Konferencijsku ligu.
Gosti iz Ukrajine su do prednosti stigli već u drugom minutu kada je Davida de Heu matirao Oleksandr Nazarenko.
Već u 14. minutu novi šok za domaće navijače – ovog puta je pogodio Oleksandr Andrijevski. Gosti su nakon toga strpljivo čekali šansu da prirede vjerovatno najveće iznenađenje u Evropi ove sezone, ali je nisu dočekali.
Sve njihove nade bile su ugašane u 78. minutu kada je Dodo na asistenciju Gosensa smanjio rezultat n 1:2.
Raspala se nakon toga ukrajinska ekipa, a Gosens je u 86. minutu namjestio loptu za Ranijerija koji pogađa za 2:2.
Nije se ni tu zaustavila „viola“, a da se Ukrajinci kući vrate poraženi pobrinuo se tri minuta kasnije kapiten BiH Edin Džeko. Bio je to njegov prvi pogodak u dresu Fiorentine.
Edin Dzeko'nun galibiyeti getiren golü.pic.twitter.com/oWAy18cQ2W— FF TV (@FFTVofficial)August 28, 2025