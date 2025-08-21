logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džeko debitovao za Fiorentinu, "viola" silna protiv nesuđenog rivala Borca

Džeko debitovao za Fiorentinu, "viola" silna protiv nesuđenog rivala Borca

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Tim iz Firence stekao veliku prednost pred revanš u Italiji.

Edin Džeko Izvor: Conor Molloy / AFP / Profimedia

Edin Džeko upisao je prvi zvanični nastup u dresu Fiorentine.

Njegov tim bio je ubjedljiv protiv Polisje iz Žitomira, nesuđenog rivala banjalučkog Borca u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Ispali su Banjalučani neočekivano od Santa Kolome, pa je dvomeč sa Ukrajincima ostao samo san.

Oni su do večeras imali uspješan nastup u Evropi, ali je italijanski tim ipak bio prejak i ostvario ubjedljiv trijumf na terenu u slovačkom Prešovu, gdje Ukrajinci igraju domaće mečeve.

Iako su cijelo drugo poluvrijeme igrali sa igračem manje, Italijani su slavili ubjedljivo 3:0. Mojze Kin uz pomoć Olega Kudrika doveo je svoj tim u prednost, a onda asistirao Robinu Gozensu za 0:2. Ipak, napadač Fiorentine zatim je namjerno laktom udario protivnika i u 44. minutu zaradio crveni karton.

Igrač manje nije smetao timu Stefana Piolija, koji je sa desetoricom postigao i treći gol. Strijelac u 69. minutu bio je Albert Gudmundson. Minut kasnije, kada je prektično sve bilo riješeno, Pioli je dao šansi i Džeki da upiše prve minute. Ušao je u igru upravo umjesto Islanđanina, odigrao dvadesetak minuta, ali do kraja nije uspio da se upiše u strijelce.

Revanš je na programu za sedam dana u Firenci, a tamo neće biti Kina, što bi mogla biti šansa za bh. napadača da zaigra od prve minute. Prije ovog meča Fiorentina će započeti sezonu u Seriji A. U nedjelju će gostovati Kaljariju, pa će to biti prilika Pioliju da možda uigra tim sa Džekom u napadu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Edin Džeko Fiorentina Polisja Žitomir Konferencijska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC