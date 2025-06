Džeko stigao na ljekarske preglede: Uskoro potpisuje za Fiorentinu

"Dijamant" se vratio u Italiju.

Izvor: Maciej Rogowski Photo/Shutterstock

Edin Džeko napustio je Fenerbahče kao slobodan igrač i uskoro će potpisati jednogodišnji ugovor s Fiorentinom, uz opciju produljenja na još jednu sezonu. Bosanskohercegovački napadač u otalijanskom prvoligašu zaradiće oko 1.5 miliona evra, otkrio je najpoznatiji insajder Fabricio Romano.

„Dijamant“ je stigao u Firencu da obavi ljekarske preglede, nakon čega bi trebao potpisati ugovor.

Da će Džeko biti pojačanje za tim „viole“ pokazao je i prošle sezone nastupajući konstantno u timu Žozea Murinja. U Feneru je postigao 46 golova na 99 nastupa igrajući pod vođstvom "Posebnog" i njegovog prethodnika, Ismaela Kartala.

Biće to njegov povratak u Seriju A nakon dvije godine. U prvoj italijanskoj ligi nastupao je za Inter i Romu. Posljednji meč za italijanske timove, odnosno Inter, Džeko je odigrao 10. juna 2023, u finalu Lige šampiona protiv Mančester sitija. Bio je to njegov 101. i posljednji nastup za najveći tim u Seriji A za koji je igrao, nakon što je prethodno nosio i dres Rome - takođe sa velikim uspjehom, od 2016. do 2021. godine (260 utakmica, 119 golova).

U Seriji A kapiten BiH igrao je od dolaska iz Mančester sitija, a kojim je bio dvostruki šampion Premijer lige u periodu od 2011. do 2016, a karijeru u tzv. Ligama petice počeo je u Njemačkoj, gdje je "eksplodirao" u dresu Volfsburga. "Vukovima" je donio istorijsku, prvu titulu 2009.