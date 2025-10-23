Edin Džeko osigurao pobjedu Fiorentine nad Rapidom: Beč se poklonio kapitenu "zmajeva" (VIDEO)

Kapiten Bosne i Hercegovine čim je zaigrao od prvog minuta u dresu Fiorentine, odmah je ponovo pokazao klasu.

Izvor: Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia

Edin Džeko je praktično sam osigurao pobjedu Fiorentine u drugom kolu Konferencijske lige na gostovanju bečkom Rapidu - 0:3 (0:1). Ujedno je kapiten "zmajeva" postao i najstariji strijelac u ovom najmlađem evropskom takmičenju.

Centarfor "viola" je već u devetom minutu kreirao šansu iz koje su gosti poveli.

Odlično je šutirao iskosa sa 15-ak metara, golman Rapida Niklas Hedl je odbranio, a odbijenu loptu je u mrežu sproveo Šer Ndur - 0:1.

1º gol da Fiorentina, marcado por Cher Ndour.



pic.twitter.com/dyEnG53xVM — Diário Viola BR ⚜️ (@DiarioViolaBR)October 23, 2025

Na samom početku drugog poluvremena, Džeko je pogodio mrežu udvostučivši prednost gostiju iz Firence.

Centrirao je s desne strane Nikolo Fortini, a bh. napadač uhvatio volej i smjestio loptu iza leđa austrijskog golmana - 0:2.

FIORENTINA YA LO GANA 0-2 EN SU VISITA AL RAPID VIENA POR CONFERENCE LEAGUE



DESPUÉS DE DOS MESES, EL VETERANO EDIN DZEKO VUELVE A ANOTAR CON LA FIOREpic.twitter.com/ksvn87wwCe — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)October 23, 2025

Džeko je dosad u svim takmičenjima dobijao šansu sa klupe i postigao na 10 mečeva samo jedan gol, a evo čim je postao starter kod trenera Stefana Piolija, bio je strijelac. Na kraju, Edin je zamijenjen u 76. minutu kada je ušao Albert Gudmundson, a upravo je Islandđanin u 89. minutu stavio tačku na ubjedljiv trijumf - 0:3.

Albert Gudmundsson get the third for the visitor



Rapid Wien 0-3 Fiorentinapic.twitter.com/VlV1idgUru — Prince (@Princeutd1P)October 23, 2025

(MONDO)