"Modrić, Džeko, Vardi − gotovi igrači, Serija A je groblje slonova": Italijan žestoko udario na veterane

Luka Modrić u Milanu nije svima po volji. Neki u Italiji žele da vide druge igrače u postavi "rosonera".

Iako su skoro svi oduševljeni partijama Luke Modrića u dresu Milana otkako je stigao u Italiju, ima i onih koji se sa tim ne slažu. Jedan od takvih je italijanski fudbalski novinar Paolo Barđiđa koji je u jednoj emisiji žestoko isprozivao iskusnog Hrvata.

On je prokomentarisao to što su ove sezone u klubove u Seriji A stigli veterani iz drugih liga poput Luke Modrića, Edina Džeke i Džejmija Vardija, a zbog toga je Seriju A nazvao "grobljem slonova".

"Modrić u Milanu, Džeko, Vardi… Gotovi igrači. Ko će ti platiti da gledaš groblje slonova? Uzeo si Ričija plativši ga 25 miliona i igraš s nekim od 40 godina?", zapitao se italijanski novinar.

Šta je posrijedi?

Luka Modrić je prvi po uspješnim dodavanjima, prvi po dodavanjima između linija, prvi u presječenim loptama i u još nekoliko statističkih kategorija, a očigledno je zasmetalo Barđiđi to što se reprezentativac Italije

Samuele Riči nije snašao u Milanu. Za sada je nekadašnji igrač Empolija i Torina odigrao tri meča i bori se za mjesto u ekipi sa iskusnijim Adrijenom Rabioom, Rubenom Loftuson Čikom i naravno Lukom Modrićem, uz naravno nedavno dovedenog Ardona Jašarija.