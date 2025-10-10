logo
"Potpuno smo različiti": Ibrahimović progovorio o dolasku Modrića, svima objasnio zašto je legenda

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Zlatan Ibrahimović govorio je o Luki Modriću i njegovom doprinosu Milanu.

Zlatan Ibrahimović o Luki Modriću Izvor: Jonathan Moscrop/Sportimage Credit: Sportimage Ltd/Alamy Live News

Luka Modrić i Zlatan Ibrahimović dvojica su fudbalera koja uporno odolijevaju godinama. Šveđanin se, doduše, penzionisao prije dvije godine, ali je i dalje u dobroj formi, dok je Hrvat poslije 12 godina promijenio klub i sada nosi boje Milana, a baš to je ono što ovu dvojicu živih legendi povezuje.

Modrić je crno-crveni dres obukao tek u 41. godini, ali ga to očigledno ne ometa da bude važan šraf svog tima. Zahvaljujući njemu klub iz grada mode je među glavnim kandidatima za osvajanje Skudeta, a da bi tim bio takmičarski nastrojen i spreman za borbu, pobrinuo se Zlatan Ibrahimović.

Znao je iskusni fudbaler koliko će dolazak Hrvata značiti ekipi, a sve to pomalo podsjeća na 2020. godinu kad je Šveđanin stigao u italijanski klub kako bi završio karijeru, ali i pomogao razvoju tima. Zlatan je zbog toga bio upitan koliko se dolazak Modrića razlikuje od njegovog dolaska 2020.

"Mi smo drugačiji. On je vođa na terenu, ali van njega ne zauzima mnogo prostora. Donio je iskustvo koje je nedostajalo svlačionici. Čak i da ne igra na ovom nivou, opet bi donio dosta. Rekli smo mu da izađe na teren i radi ono što najbolje zna", odgovorio je Ibrahimović za "Gazetu delo sport".

Milan naredni meč igra u nedjelju od 20.45 protiv Fiorentine u sedmom kolu Serije A. Od kapitena Hrvatske očekuje se da nastavi u istom ritmu kao i do sada, s obzirom na to da je od dolaska u Milan u gotovo svakom meču igrao svih 90 minuta. Do sada je na osam utakmica upisao po gol i asistenciju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Modrić fudbal Milan Zlatan Ibrahimović Serija A

