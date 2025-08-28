Od izbjeglice do fudbalske besmrtnosti: Sad je jedan od najbogatijih, a živio je sa 6 KM dnevno

Luka Modrić imao je teško djetinjstvo, ali i pored toga uspio je da izgradi veliku karijeru i postane jedan od najboljih fudbalera svijeta. Sada na njegovom računu "leže" milioni, a nekada je čitava porodica jedva preživljavala.

Izvor: Instagram/lukamodric10/printscreen

Luka Modrić svakako je jedan od najpoznatijih fudbalera svijeta. I mada u poznim igračkim godinama i dalje je želja velikih klubova, pa je tako poslije 13 godina u Real Madridu odlučio da promijeni klub i obuče dres italijanskog velikana. Put do Milana, a prije toga "kraljevskog kluba", a najranije Totenhema nije bilo lak, ali ta priča malo je poznata. Živio je u nemaštini, ali baš teški uslovi za odrastanje stvorili su pravu fudbalsku legendu.

Bogatstvo Luke Modrića danas se broji u milionima, osim što je važan igrač u fudbalskom svijetu, posjeduje i brojne porodične biznise među kojima je i "Modrić Family SL", a nedavno je objavljeno da je postao i suvlasnik Svonsija. Međutim, djetinjstvo ovog fudbalera nije naslućivalo ovako raskošni život - pored tragedija koje su bile često prisutne i izbjegličkog djetinjstva... Talenat je, svakako, bio važan faktor, ali istrajnost je ta koja mu je pokazala put do zvijezda.

Modrić je rođen 9. septembra 1985. u Zadru, a prvih pet godina proveo je u zaseoku koje je nosilo ime pop prezimenu njegove porodice, a nalazilo se u podnožju Velebita. Luka je ime dobio po dedi koji se kao i mnogi ljudi na selu bavio čuvanjem ovaca. Deda Luka tragično je okončao život, pošto je ubijen ispred rodne kuće, a kako se tvrdi to su učinili četnici. Dogodilo se to 18. decembra 1991, pa otac slavnog fudbalera nije imao izbora do da porodicu preseli u Zadar.

Kako je tekao život Luke Modrića?

Po dolasku u Zadar, porodica Modrić utočiše je pronašla u hotelu Kolovare, gdje je živjela mnogo godina, više nego skromno. Bili su to strašni uslovi - dnevno su imali svega 23 kune (6 KM) po osobi. Međutim, ono što je donosilo radost malom Luki tada bio je obližnju fudbalski teren, a igranje ovog sporta na parkingu postala je njegova svakodnevica.

Vidi opis Od izbjeglice do fudbalske besmrtnosti: Sad je jedan od najbogatijih, a živio je sa 6 KM dnevno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ Pavle Balenovic Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube/ Pavle Balenovic Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube/ Pavle Balenovic Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube/ Pavle Balenovic Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube/ Pavle Balenovic Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube/ Pavle Balenovic Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ubrzo ga je trener Slavko Pernar usmjerio ka fudbalskom klubu Zadar, odakle je kasnije pokušao da se probije do splitskog Hajduka. Međutim, talenat nije bio dovoljan pošto je razlog odbijanja mladog Modrića bio taj da je preslab i nema dovoljno fizičkih predispozicija. Uz sve to, porodica, sada proslavljenog fudbalera, živjela je skromno, te nije mogla mnogo da pomogne sinu.

Roditelji Stipe i Radojka nisu mnogo toga mogli da obezbijede Luki, ali njegova želja je na kraju pobijedila, a to je jednom prilikom potvrdio i njegov prijatelj iz djetinjstva Elvis Šarić: "Uvijek je uz sebe imao loptu. Kad bi bio u napadu, samo bi vikao: 'Meni, meni!', dok ne bi dobio loptu i onda bi nekako uvijek postigao gol".

Poslije osam godina u Zadru Luka se preselio u Zagreb, gdje je postao igrač Dinama. Najprije je živio sa saigračima, a kasnije u klupskom stanu. Kako se gradila njegova karijera, rasli su i prihodi, a od prvog većeg novca uspio je da roditeljima kupi kuću i ne samo to, uspio je da im priušti i automobil, mada se navodilo da je otac dugo odbijao da se odrekne starog auta.

Kako sada živi Luka Modrić?

Već po dolasku u Milan, detalj koji je mnogima privukao pažnju bio je sat. Momak koji je teško odrastao sada je na ruci nosio sat od 80.000 evra. Riječ je o modeli "Patek Philippe Complications 5205G-013". Takođe, nedavno se govorilo i o njegovom porodičnom biznisu, a riječ je o "Modrić Family SL", kapital porodičnog biznisa iznosi 38,6 miliona evra. Kompanija "Modrić Family SL" osnovana je 30. oktobra 2020. godine i njena korporativna namjena je kupovina, promocija, izgradnja, sanacija, prodaja, zakup, konzervacija i eksploatacija svih vrsta nekretnina i objekata. Takođe, Modrići su u 2023. zabilježili dobit od 52.172 evra, što je nešto manje u odnosu na 2022. kad je dobit bila 61.768 evra.

Modrić je, takođe, postao i jedan od suvlasnika fudbalskog kluba, pa je tom prilikom rekao: "Ovo je uzbudljiva šansa, jer Svonsi gradi snažan identitet, ima nevjerovatnu bazu navijača i ambiciju da se takmiči na najvišem nivou. S obzirom na to da igram na najvišem nivou, vjerujem da mogu da pružim svoje iskustvo klubu. Cilj je da podržim razvoj kluba na pozitivan način i da pomognem da izgradimo uzbudljivu budućnost", rekao je Modrić kada je postao jedan od vlasnika.

Na kraju, od momka koji je sa 10 godina napisao veoma potresne riječi: "Iako sam mali, doživio sam mnogo strahova. Najviše me pogodilo kada su četnici ubili mog dedu, kojeg sam mnogo volio. Svi smo plakali, a ja nisam mogao da shvatim da ga više nema", sada je nastala fudbalska legenda za koju slobodno možemo reći da je besmrtna.