Luka Modrić pokazao novi dres drugoligaša: Gazda je kluba i htio da navijači saznaju ovo od njega

Legendarni hrvatski fudbaler predstavio je nove dresove Svonsija, kluba čiji je jedan od suvlasnika

Izvor: Twitter/@SwansOfficial

Najbolji hrvatski fudbaler u istoriji Luka Modrić (39) predstavio je novi dres Svonsija, kluba čiji je suvlasnik od ove godine. Trenutno 13-plasirana ekipa Čempionšipa, engleske druge lige, nosiće ove sezone dres kakav je as Milana držao u ruci na promociji i na sebi ima svijetloplavu i narandžastu boju. Naravno, uz neizbježnog labuda, koji je simbol kluba.

Introducing our@GulfOilIntlinspired third kit for the 2025-26 season with a little help from Luka



️ Available to buy from 10am on Friday, in-store and online.



https://t.co/Ht2eiVFchl@JomaSportUK|@VisitCentralFLpic.twitter.com/hnajp0zVYW — Swansea City AFC (@SwansOfficial)August 20, 2025

Modrić ima velike planove za Svonsi

Luka Modrić postao je "investitor i suvlasnik" manjinskog dijela akcija u Svonsiju minulog proljeća. "Ušao" je u klub sa bivšim predsjednikom Endijem Kolmenom i biznismenima Bretom Kravatom, Najdželom Morisom i Džejsonom Koenom.

"Ovo je uzbudljiva šansa, jer Svonsi gradi snažan identitet, ima nevjerovatnu bazu navijača i ambiciju da se takmiči na najvišem nivou. S obzirom na to da igram na najvišem nivou, vjerujem da mogu da pružim svoje iskustvo klubu. Cilj je da podržim razvoj kluba na pozitivan način i da pomognem da izgradimo uzbudljivu budućnost", rekao je Modrić kada je postao jedan od vlasnika.

Luka Modrić igrao je u Engleskoj sa velikim uspjehom za Totenhem od 2008. do 2012. godine i očigledno vidi svoje buduće poslovanje baš u toj zemlji. Ovog ljeta preselio se u Milano i zaigrao za Milan, pa na daljinu prati i učestvuje u rukovođenju Svonsijem.