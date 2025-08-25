logo
Luka Modrić pokazao novi dres drugoligaša: Gazda je kluba i htio da navijači saznaju ovo od njega

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Legendarni hrvatski fudbaler predstavio je nove dresove Svonsija, kluba čiji je jedan od suvlasnika

Luka Modrić predstavio novi dres Svonsija Izvor: Twitter/@SwansOfficial

Najbolji hrvatski fudbaler u istoriji Luka Modrić (39) predstavio je novi dres Svonsija, kluba čiji je suvlasnik od ove godine. Trenutno 13-plasirana ekipa Čempionšipa, engleske druge lige, nosiće ove sezone dres kakav je as Milana držao u ruci na promociji i na sebi ima svijetloplavu i narandžastu boju. Naravno, uz neizbježnog labuda, koji je simbol kluba.

Modrić ima velike planove za Svonsi

Luka Modrić postao je "investitor i suvlasnik" manjinskog dijela akcija u Svonsiju minulog proljeća. "Ušao" je u klub sa bivšim predsjednikom Endijem Kolmenom i biznismenima Bretom Kravatom, Najdželom Morisom i Džejsonom Koenom.

"Ovo je uzbudljiva šansa, jer Svonsi gradi snažan identitet, ima nevjerovatnu bazu navijača i ambiciju da se takmiči na najvišem nivou. S obzirom na to da igram na najvišem nivou, vjerujem da mogu da pružim svoje iskustvo klubu. Cilj je da podržim razvoj kluba na pozitivan način i da pomognem da izgradimo uzbudljivu budućnost", rekao je Modrić kada je postao jedan od vlasnika.

Luka Modrić igrao je u Engleskoj sa velikim uspjehom za Totenhem od 2008. do 2012. godine i očigledno vidi svoje buduće poslovanje baš u toj zemlji. Ovog ljeta preselio se u Milano i zaigrao za Milan, pa na daljinu prati i učestvuje u rukovođenju Svonsijem.

