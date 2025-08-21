logo
Luka Modrić doveo Srbina iz Crvene zvezde: Čim je ušao u klub objavili su transfer veziste

Kako je Luka Modrić stigao u Svonsi, tako je krenulo sa pojačanjima. Jedno od njih je i Marko Stamenić.

Marko Stamenić u Svonsiju Izvor: WILL OLIVER/EPA/MN Press

Crvena zvezda je prihodovala od transfera Nikole Krstovića u Atalantu, ali će kasa biti punija i zbog prelaska Marka Stamenića u redove Svonsija. Reprezentativac Novog Zelanda je otišao iz Notingem Foresta u Svonsi, a sve zahvaljujući - Luki Modriću. Kako?

Luka Modrić je nedavno upao u vlasničku strukturu nekadašnjeg premijerligaša iz Velsa i unio je kapital koji je pomogao da se dovedu pojačanja. U ovom prelaznom roku osim Stamenića stigli su Bobi Vels iz Kilmarnoka, Itan Gelbrajt iz Lejton Orijenta i Zidan Inusa iz Hakena. 

Stamenić ima 23 godine i Srbin je rođen na Novom Zelandu u Velingtonu. Poslije nekoliko timova u Okeaniji prešao je u Kopenhagen, a odatle u Crvenu zvezdu. Poslije sezone u Beogradu kupio ga je Notingem Forest, a onda poslao na pozajmicu u drugi klub Evangeliosa Marinakisa Olimpijakos.

Šta Modrić radi u Svonsiju?

Vlasnici Svonsija su Endi Kolman i Džejson Koen koji poseduju 77,4 odsto dionica kluba, a za sada se samo zna da je Modrić postao vlasnik manjinskog paketa akcija. 

"Uzbuđen sam što se Luka uključio kao investitor i suvlasnik. Nema boljeg uzora u igri za naše igrače, od akademije pa do prvog tima. Njegova podrška našoj ambiciji i spremnosti da nas podrži na našem putu biće od ključnog značaja za naš cilj da nastavimo da poboljšavamo rezultate na terenu i van njega. U našim razgovorima, on je pokazao svoju strast prema klubu, svoje znanje o tome kako radimo i iskrenu želju da nam pomogne da napredujemo. Zaista se radujem što ću bliže sarađivati sa njim kako bismo nas vodili napred", naveo je izvršni direktor Svonsija Tom Gorindž.

Tagovi

fudbal Luka Modrić Svonsi Marko Stamenić

