Luka Modrić doveo Srbina iz Crvene zvezde: Čim je ušao u klub objavili su transfer veziste

Kako je Luka Modrić stigao u Svonsi, tako je krenulo sa pojačanjima. Jedno od njih je i Marko Stamenić.

Izvor: WILL OLIVER/EPA/MN Press

Crvena zvezda je prihodovala od transfera Nikole Krstovića u Atalantu, ali će kasa biti punija i zbog prelaska Marka Stamenića u redove Svonsija. Reprezentativac Novog Zelanda je otišao iz Notingem Foresta u Svonsi, a sve zahvaljujući - Luki Modriću. Kako?

Luka Modrić je nedavno upao u vlasničku strukturu nekadašnjeg premijerligaša iz Velsa i unio je kapital koji je pomogao da se dovedu pojačanja. U ovom prelaznom roku osim Stamenića stigli su Bobi Vels iz Kilmarnoka, Itan Gelbrajt iz Lejton Orijenta i Zidan Inusa iz Hakena.

Stamenić ima 23 godine i Srbin je rođen na Novom Zelandu u Velingtonu. Poslije nekoliko timova u Okeaniji prešao je u Kopenhagen, a odatle u Crvenu zvezdu. Poslije sezone u Beogradu kupio ga je Notingem Forest, a onda poslao na pozajmicu u drugi klub Evangeliosa Marinakisa Olimpijakos.

Šta Modrić radi u Svonsiju?

Vlasnici Svonsija su Endi Kolman i Džejson Koen koji poseduju 77,4 odsto dionica kluba, a za sada se samo zna da je Modrić postao vlasnik manjinskog paketa akcija.

"Uzbuđen sam što se Luka uključio kao investitor i suvlasnik. Nema boljeg uzora u igri za naše igrače, od akademije pa do prvog tima. Njegova podrška našoj ambiciji i spremnosti da nas podrži na našem putu biće od ključnog značaja za naš cilj da nastavimo da poboljšavamo rezultate na terenu i van njega. U našim razgovorima, on je pokazao svoju strast prema klubu, svoje znanje o tome kako radimo i iskrenu želju da nam pomogne da napredujemo. Zaista se radujem što ću bliže sarađivati sa njim kako bismo nas vodili napred", naveo je izvršni direktor Svonsija Tom Gorindž.