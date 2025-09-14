Luka Modrić briljira sa 40 godina, postigao prvenac za Milan (VIDEO)

Hrvatski kapiten Luka Modrić i dalje igra na vrhunskom nivou, iako je napunio 40 godina.

Luka Modrić je najzaslužniji za pobjedu Milana nad Bolonjom u trećem kolu Serije A.

MILAN - BOLONJA 1:0 (0:0)

Kapiten Hrvatske bio je strijelac jedinog pogotka na "San Siru" u 61. minutu za drugi trijumf u novoj sezoni.

Asistirao je Aleksis Salemakers, koji je odlično prošao po desnoj strani i uputio povratnu loptu, na koju je natrčao Modrić i pospremio je u mrežu gostiju za svoj prvenac u dresu milanske ekipe.

Hrvat je ovog ljeta došao na "San Siro" iz Real Madrida kao slobodan igrač i već u prvom meču u dresu rosonera protiv Lećea je ponio epitet najboljeg igrača utakmice, a u nedjelju uveče protiv Bolonje bio je i čovjek odluke.

Srbin igrao prvo poluvrijeme Strahinja Pavlović odigrao je prvih 45 minuta, ali je zamijenjen u poluvremenu.

Što se tiče same utakmice, Milan je bio mnogo bolji rival, čak četiri puta je pogađao okvir gola, ali je samo jedna lopta završila iza leđa Tomaša Skorupskog.

U finišu meča debitovao je u dresu Milana i Kristofer Nkunku, koji je u prvom kontaktu izborio penal, ali je nakon intervencije iz VAR sobe poništen. Potom je zbog prigovora crveni karton dobio trener "rosonera" Maks Alegri, ali su bodovi ipak ostali na "San Siru".







