Dinamo dovodi startera Milana u Zagreb: Transfer bomba, vezista dolazi u Hrvatsku sa 27 godina

Ismael Benaser će ovu sezonu provesti kao pozajmljeni igrač Milana u Dinamu iz Zagreba.

Izvor: Luca Rossini / Alamy / Profimedia

Dinamo Zagreb je na pragu prvaljenja strašnog transfer, samo sada nije u pitanju prodaja nego dolazak fudbalera. Kako je naveo najpoznatiji fudbalski transfer insajder Fabricio Romano Ismael Benaser stiže u Zagreb da potpiše ugovor.

"Modri" su spremni da ulože veliki novac iako prošle godine nisu bili šampioni Hrvatske i dogovorili su dolazak dugogodišnjeg veziste Milana. Ovaj 27-godišnji Alžirac koji igra na poziciji zadnjeg veznog spreman je za pozajmicu u Zagreb.

Počeo je karijeru u Ariesu, a rano ga je kupio Arsenal. Odatle je otišao na pozajmicu u francuski Tur, pa u Empoli gdje je igrao sjajno dvije sezone. Od 2019. je u Milanu, a prošlu polusezonu je proveo na pozajmici u Olimpiku iz Marseja.

EXCLUSIVE: Dinamo Zagreb are in advanced talks to sign Ismael Bennacer from AC Milan.



Understand very advanced negotiations taking place for Algerian midfielder to join the Croatian side.



He could fly to Croatia already today! ✈️pic.twitter.com/ofbULavhQr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)September 4, 2025

Bio je standaradan u ekipi Milana sve do prošle sezone, a nakon samo osam mečeva u prvom dijelu sezone on je promijenio sredinu i u potrazi za minutima otišao u Marsej.. Bio je mladi reprezentativac Francuske, a onda je odlučio da igra za Alžir i za sjevernoafričku selekciju je na 51 meču dao tri gola.