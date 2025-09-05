logo
Dinamo dovodi startera Milana u Zagreb: Transfer bomba, vezista dolazi u Hrvatsku sa 27 godina

Dinamo dovodi startera Milana u Zagreb: Transfer bomba, vezista dolazi u Hrvatsku sa 27 godina

0

Ismael Benaser će ovu sezonu provesti kao pozajmljeni igrač Milana u Dinamu iz Zagreba.

ismael benaser Izvor: Luca Rossini / Alamy / Profimedia

Dinamo Zagreb je na pragu prvaljenja strašnog transfer, samo sada nije u pitanju prodaja nego dolazak fudbalera. Kako je naveo najpoznatiji fudbalski transfer insajder Fabricio Romano Ismael Benaser stiže u Zagreb da potpiše ugovor. 

"Modri" su spremni da ulože veliki novac iako prošle godine nisu bili šampioni Hrvatske i dogovorili su dolazak dugogodišnjeg veziste Milana. Ovaj 27-godišnji Alžirac koji igra na poziciji zadnjeg veznog spreman je za pozajmicu u Zagreb.

Počeo je karijeru u Ariesu, a rano ga je kupio Arsenal. Odatle je otišao na pozajmicu u francuski Tur, pa u Empoli gdje je igrao sjajno dvije sezone. Od 2019. je u Milanu, a prošlu polusezonu je proveo na pozajmici u Olimpiku iz Marseja.

Bio je standaradan u ekipi Milana sve do prošle sezone, a nakon samo osam mečeva u prvom dijelu sezone on je promijenio sredinu i u potrazi za minutima otišao u Marsej.. Bio je mladi reprezentativac Francuske, a onda je odlučio da igra za Alžir i za sjevernoafričku selekciju je na 51 meču dao tri gola.

