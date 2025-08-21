logo
Crvena zvezda ide na Dinamo: Ako ne prođu Pafos crveno-bijele u Ligi Evrope čekaju Zagrepčani!

Crvena zvezda ide na Dinamo: Ako ne prođu Pafos crveno-bijele u Ligi Evrope čekaju Zagrepčani!

Crvena zvezda bi vrlo lako mogla da zaigra sa Dinamom iz Zagreba u slučaju da ne prođe Pafos u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Zvezda može na Dinamo u Ligi Evrope Izvor: Natasa Kupljenik / Zuma Press / Profimedia/MN Press

Crvena zvezda je izgubila prvi meč četvrtog kola kvalifikacija za Ligu šampiona od Pafosa na svom terenu. Bilo je 2:1 i ukoliko crveno-bijeli ne preokrenu na Mediteranu moraće u Ligu Evrope, a ne u Ligu šampiona. To nisu ambicije kluba, kako je naglasio Zvezdan Terzić, ali šanse postoje. 

Ukoliko se desi da Crvena zvezda ne preokrene na Kipru moguće je da crveno-bijeli u Ligi Evrope kao jednog od rivala dobiju Dinamo iz Zagreba. "Modri" su već u grupnoj fazi Lige Evrope, tu su se direktno kvalifikovali pošto im je Rijeka "otela" titulu u HNL-u.

Za sada projekcije govore da bi u slučaju da Crvena zvezda zaigra u Ligi Evrope ona mogla da se nađe u drugom šeširu. Duel sa Dinamom je moguć jer je hrvatski klub u prvom. 

Kako izgledaju šeširi za Ligu Evrope?

Trenutne projekcije su takve da je Crvena zvezda blizu prvog šešira, ali nije u njemu. Osim Dinama i Crvene zvezde nema više klubova iz nekadašnje Jugoslavije u sadašnjoj konstelaciji snaga, a navijači crveno-bijelih se nadaju da će jedini eks-ju tim u ovom takmičenju biti Dinamo.

