"Hvala Milojeviću": Crvena zvezda produžila ugovor sa perspektivnim igračem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Mladi golman Vuk Draškić u dugoročnim je planovima Crvene zvezde.

Vuk Draškić produžio ugovor sa Crvenom zvezdom

Mladi golman Crvene zvezde Vuk Draškić je produžio ugovor sa srpskim šampionom do 2028. godine. On se trenutno nalazi na pozajmici u OFK Beogradu, ali crveno-bijeli su ovim potezom pokazali da računaju na njega.

Talentovani čuvar mreže se prije svih zahvalio trener Vladanu Milojeviću. "Osjećaj je nevjerovatan, prije svega bih se zahvalio upravi kluba i treneru Vladanu Milojeviću na ukazanoj prilici. Siguran sam da ću se odužiti i nastavljam vrijedno da radim", rekao je Draškić.

Vjeruje da ove sezone može da pruži još više. "Znači mi puno za moj razvoj i u fudbalskom smislu. Srećan sam što sam u OFK Beogradu na pozajmici, zaista su me momci lijepo prihvatili. Nadam se da ću pružati što bolje partije."

Vuk Draškić


Prošle sezone talentovani golman je bio dio omladinske ekipe koja je nastupala u Ligi šampiona. "Značilo je iskustvo iz tih duela, bez takvih mečeva ne bih napredovao u ovoj mjeri. Nevjerovatne utakmice i prije svega veoma značajne", zaključio je Vuk Draškić.

Draškić je rođen 11. maja 2007. godine u Užicu. U Crvenu zvezdu je stigao 2020. godine i od tada je nastupao za mlađe selekcije. Ugovor je produžio na ljeto 2023. godine, a istakao se prikazanim partijama u Ligi šampiona za mlade, Omladinskoj ligi Srbije i Grafičaru, pa je stiga nova nagrada.

Crvena zvezda od golmana u prvom timu trenutno ima Mateusa Magalješa, Omrija Glazera, Ivana Gutešu i Savu Radanovića, tako da put ka prvom timu neće biti nimalo lak.

