"Hvala Milojeviću": Crvena zvezda produžila ugovor sa perspektivnim igračem

Mladi golman Vuk Draškić u dugoročnim je planovima Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Mladi golman Crvene zvezde Vuk Draškić je produžio ugovor sa srpskim šampionom do 2028. godine. On se trenutno nalazi na pozajmici u OFK Beogradu, ali crveno-bijeli su ovim potezom pokazali da računaju na njega.

Talentovani čuvar mreže se prije svih zahvalio trener Vladanu Milojeviću. "Osjećaj je nevjerovatan, prije svega bih se zahvalio upravi kluba i treneru Vladanu Milojeviću na ukazanoj prilici. Siguran sam da ću se odužiti i nastavljam vrijedno da radim", rekao je Draškić.

Vjeruje da ove sezone može da pruži još više. "Znači mi puno za moj razvoj i u fudbalskom smislu. Srećan sam što sam u OFK Beogradu na pozajmici, zaista su me momci lijepo prihvatili. Nadam se da ću pružati što bolje partije."

Vuk Draškić

Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved

Prošle sezone talentovani golman je bio dio omladinske ekipe koja je nastupala u Ligi šampiona. "Značilo je iskustvo iz tih duela, bez takvih mečeva ne bih napredovao u ovoj mjeri. Nevjerovatne utakmice i prije svega veoma značajne", zaključio je Vuk Draškić.

Draškić je rođen 11. maja 2007. godine u Užicu. U Crvenu zvezdu je stigao 2020. godine i od tada je nastupao za mlađe selekcije. Ugovor je produžio na ljeto 2023. godine, a istakao se prikazanim partijama u Ligi šampiona za mlade, Omladinskoj ligi Srbije i Grafičaru, pa je stiga nova nagrada.

Crvena zvezda od golmana u prvom timu trenutno ima Mateusa Magalješa, Omrija Glazera, Ivana Gutešu i Savu Radanovića, tako da put ka prvom timu neće biti nimalo lak.