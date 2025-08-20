logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasio se Zvezdan Terzić: "Ne prihvatamo Ligu Evrope s tolikim ulaganjem, samo Liga šampiona"

Oglasio se Zvezdan Terzić: "Ne prihvatamo Ligu Evrope s tolikim ulaganjem, samo Liga šampiona"

0

Zvezdan Terzić poručio da vjeruje u Crvenu zvezdu uprkos porazu od Pafosa u Beogradu. Ubijeđen je da će klub igrati Ligu šampiona.

Zvezdan Terzić o porazu Zvezde od Pafosa Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić najavio je pred utakmicu sa Pafosom da srpski šampion mora da "zgazi" kiparskog, ali to nismo vidjeli u prvom meču na "Marakani". Zvezda je sasvim neočekivano poražena 2:1, što znači da na revanš putuj ipak s minusom, na šta nije navikla.

Međutim, Terzić je ubijeđen da Zvezda može ipak da prođe dalje i u saopštenju proslijeđenom medijima istakao je da vjeruje da je i dalje moguće ući u Ligu šampiona i "ne prihvata Ligu Evrope" poslije toliko ulaganja. Prenosimo njegovu poruku navijačima:

"U sportu je najlepše jutro poslije pobjede i najteže jutro poslije poraza. Tako je oduvijek bilo i biće. Ali sam evo danas kad je sve prenoćilo, uvjereniji nego ikad da ćemo i ove godine igrati Ligu šampiona. Bez obzira na nedopustivo slabu utakmicu koju smo sinoć odigrali, uvjeren sam da smo bolji tim od Pafosa i da ćemo sljedećeg utorka pobediti i igrati najjače Uefino takmičenje"

"Jesmo sinoć loše odigrali utakmicu, imali smo i neviđen peh da primimo gol u 1. minutu, nije nas ni lopta htjela u gol kad smo ga morali dati, jesmo poslije izgubili sigurnost i griješili smo. Vratiće nam se za revanš nama bitni igrači Krunić, Radonjić i Arnautović, bićemo sedam dana pametniji i sigurno u mnogo boljem izdanju nego sinoć".

"Bez namjere da negiram sinoć odličnu igru našeg protivnika, njihove pobjede protiv Makabija i Dinama iz Kijeva, ne želim da negiram velika ulaganja i rast kluba sa Kipra, smatram da je Crvena zvezda u ovom trenutku bolji tim sa boljim igračima i boljim trenerom. Mnogo smo novca, truda, energije, ljubavi i vremena utrošili na stvaranje ovog tima da bismo tek tako prihvatili ocjene da je Liga Evrope prava mjera takmičenja za Crvenu zvezdu. Ne, prava mjera za Crvenu zvezdu je Liga šampiona i to ćemo pokazati sljedećeg utorka na gostujućem terenu. Vjerujem u ovu Crvenu zvezdu", naglasio je on.

Podsjetimo, revanš utakmica Crvene zvezde i Pafosa igra se 26. avgusta u Limasolu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić Pafos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC