Milojević pogledao klupu, a tamo nije bilo heroja: Zvezda htjela da izvede trik bez asa u rukavu

Vladan Milojević je svojevremeno ranom izmjenom u Salcburgu uspio da preokrene situaciju na terenu i Zvezdu uvede u Ligu šampiona. Protiv Pafosa u Beogradu to nije uspio da uradi.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde moraće mnogo bolje na Kipru, u revanš meču plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona. Srpski predstavnik je u utorak uveče poražen od Pafosa (2:1) u Beogradu, pa na ostrvo u Sredozemnom moru ide da pobijedi - jer je to jedini put ka grupnoj fazi Lige šampiona ove sezone. Za Zvezdu nije sve izgubljeno, iako je u jednom trenutku beogradskog meča djelovalo da bi moglo da bude...

Poslije 37 sekundi tresla se mreža zbog gola Koreje i djelovalo je da će ovo biti loše veče za fudbalere i navijače Crvene zvezde, a dok je isticalo prvih pola sata meča mreža iza Mateuša se ponovo tresla. Brazilski golman nije mogao ništa ni u toj situaciji, ali je Vladan Milojević shvatio da nešto mora da promijeni. Reagovao je hitno, potpuno nekarakteristično za njegov način vođenja tima zasnovam prije svega na dobroj pripremi. Iako je VAR pomogao Crvenoj zvezdi tako što je iz sobe javljeno glavnom arbitru da zbog igranja rukom poništi gol desnog beka Bruna - inače, noćne more Naira Tiknizjana.

Na semaforu je ostalo 0:1, a Vladan Milojević je natjerao četvrtog arbitra da podigne onaj manji semafor i pokaže da je vrijeme za izmjenu. Već u 32. minutu meča igru je napustio Piter Olajinka, a mjesto na terenu zauzeo Bruno Duarte. Navijačima na tribinama odmah su kroz glavu prošle dvije utakmice u kojima je Vladan Milojević morao da mijenja već u ranoj fazi - jedna se završila spektakularnim remijem, najbitnijem u novijoj istoriji kluba, a druga debaklom, jednom od najvećih katastrofa u grupnoj fazi Lige šampiona.

Šta je Zvezda dobila izmjenom?

Kada je Vladan Milojević poslao Gorana Negića da prijavi izmjenu, bilo je jasno šta stručni štab Crvene zvezde želi da postigne. Bilo je to, na neki način, priznanje da su pogriješili u procjeni i da su dotadašnja dešavanja na terenu bila u ogromnom raskoraku sa njihovim očekivanjima. Ne možemo reći da je Zvezdina struka bila nespremna za meč - jednostavno, on se drugačije razvijao nakon gola u prvom minutu.

"Najmanje smo htjeli da primimo gol vrlo rano. Kad igrate ovakve utakmice, bez obzira na sve, ne smijete da primite ovakav gol u prvom napadu, u 40. sekundi. To je šok, dajete krila protivničkoj ekipi", rekao je Vladan Milojević odmah na početku ponoćne konferencije za medije.

Kada ekipa upadne u krizu - rezultatsku, ali i igračku - potrebno je da se nešto drastično promijeni. I da se razumijemo, Zvezda je sasvim dobro odgovorila na prvi gol Pafosa. Narednih dvadesetak minuta bila je daleko bolji rival na terenu, preuzela je inicijativu i "sakrila" loptu rivalu, ali je falilo malo konkretizacije u završnici. Logično, Milojević se opredelio za najbolju opciju koju je imao na klupi, pa Duartea poslao da popravlja igru cijelog tima.

Ako bismo gledali pojedinačno, Bruno Duarte je odigrao bolji meč od Pitera Olajinke, ali Crvena zvezda nije profitirala od toga. Krilni napadač iz Nigerije se trudio da bude faktor na ovom meču, dok je napadač iz Brazila to i bio - uspio je da postigne gol, ako ništa drugo. Sa druge strane, igra Zvezde nije se mnogo promijenila. I dalje je falilo čvrstine u veznom redu gdje je borba ubjedljivo izgubljena, i dalje je falio Mirko Ivanić koji se nije probudio ni na "svom" lijevom krilu, a i dalje je na terenu bio Šavi Babika - fizički izuzetan i tehnički veoma limitiran fudbaler. Vjerovatno je njegova brzina jedini razlog zbog kojeg se Milojević odrekao Olajinke sa lijevog, a ne Babike sa desnog krila kada je poslije pola sata odlučio da pravi izmjenu.

Kada je Milojević pogriješio ranom izmjenom?

Prije nešto manje od godinu dana, Crvena zvezda je u okviru Lige šampiona gostovala Monaku i ubjedljivo je poražena na tom susretu (5:1). Na meču se desilo svašta - vidjeli smo nedosuđeni penal za Zvezdu, vidjeli smo ogroman kiks Silasa, pa gol Monaka kada su svi čekali poluvrijeme, a na kraju i rezultatski debakl. Možda se sjećate da je Vladan Milojević i tada vrlo rano napravio izmjenu.

Već u sedmom minutu zbog povrede je van igre morao Bruno Duarte, a trener Crvene zvezde potpuno je odustao od koncepcije koju je zamislio. Iako je izašao na teren sa dva klasična napadača uz Olajinku i Silasa na mjestu "vingbekova", Milojević kao da se "ujeo za jezik" već u ranoj fazi meča. Na teren nije poslao Aleksandra Kataija, Luku Ilića, Nemanju Radonjića ili Felisija Milsona da budu podrška Šerifu Endiajeu, već je uveo Dalsija koji je donio brojnost u vezni red, ali i ništa drugo osim toga. Brzo je postalo jasno da Dalsio ne može da igra na nivou Lige šampiona, ali je mlijeko već prosuto.

"Danas je bilo potrebno da se pobijemo. Morate da se bijete, da dobijate duele. Protiv Intera smo imali igrače koji od devet duela dobiju samo jedan. Ne možemo da dobijemo loptu. Jedino je Šerif večeras bio na tom nivou. U domaćem prvenstvu je on neznalica. U Ligi šampiona ne možemo da postignemo šta treba. Intenzitet utakmice ne možemo da izazovemo treningom i igrom. Moramo da skratimo prostore, da igramo brže", govorio je Vladan Milojević na konferenciji u Monaku, kada ga je novinar MONDA pitao za promjenu formacije u ranoj fazi meča.

Ove dvije situacije nisu u potpunosti uporedive, jer je Vladan Milojević tada morao prinudno da izvrši izmjenu, ali je svakako na promjenu kompletnog plana igre uticao detalj sa samog početka meča. U Monaku je to bila povreda, u Beogradu protiv Pafosa rano primljeni gol, a Zvezda ni u jednom trenutku nije uspjela da se "izvuče" iz neugodne pozicije u koju je zapala.

Kada je Milojević pogodio ranom izmjenom?

Vladan Milojević važi za veoma posvećenog trenera, koji se mnogo oslanja na dobru pripremu pred utakmicu i kojem u tom segmentu ne promiču detalji. Na prste jedne ruke mogle bi se nabrojati utakmice koje je Crvena zvezda igrala protiv timova slične jačine, a u kojima su taktičke sitnice otišle na stranu rivala. Takođe, Zvezda je određenim taktičkim zamislima Vladana Milojevića pobjeđivala kvalitetnije ekipe - i u kvalifikacijama i u Ligi šampiona. Kad smo kod mečeva koje je Milojević prelomio, vjerovatno je najbolji primjer gostovanje Salcburgu.

Nakon beogradskih 0:0 na praznom stadionu "Rajko Mitić", Crvena zvezda je za plasman u Ligu šampiona igrala protiv favorizovanog RB Salcburga na gostujućem terenu. Bilo je to u ljeto 2018. godine, kada je i dalje važilo pravilo o golu u gostima, pa je crveno-bijele dalje vodio i remi uz postignute pogotke. Upravo to smo i vidjeli jer je na kraju bilo 2:2, za radost gotovo polovine stadiona - što navijača iz Srbije, što onih iz dijaspore.

Crvena zvezda je na konopcima preživjela prvi dio meča u Austriji. Već u desetom minutu domaćin je mogao do prednosti nakon velike greške Milana Borjana i nestvarnog klizećeg starta kapitena Vujadina Savića, a to je bio samo početak muka. Vjerovatno se niko ne bi iznenadio da je Salcburg postigao tri gola u ranoj fazi meča i već tada riješio pitanje pobjednika, jer su se samo ređale šanse pred golom Zvezde. Vladan Milojević je rekao da je dosta!

Nakon što je gotovo 40 minuta širio ruke, vikao na svoje igrače i nekarakteristično skakao pored terena, Vladan Milojević je iz igre izveo Veljka Simića i šansu dao Dušanu Jovančiću. U trenutku kada nije imao adekvatan rezultat, to je bila defanzivna izmjena koja Zvezdi zapravo treba da kupi sigurnost, a ne prolaz u narednu fazu. Nije se isplatila odmah, jer je Zvezda uprkos boljoj organizaciji primila dva gola do poluvremena, na kojem je tim imao posljednju šansu da se "dozove pameti".

U nastavku smo gledali potpuno drugačiju igru Zvezde. Dušan Jovančić je najavio koliko će važan biti za Crvenu zvezdu u narednim mesecima - da ne pričamo koliko bi igrač takvih karakteristika bio bitan protiv Pafosa, a svoj otisak ostavili su i Nenad Krstičić, Milan Pavkov, Miloš Degenek, El Fardu Ben... Veljko Simić je bio žrtva, ali neko je morao - odigrao je te noći pet minuta više nego Olajinka u Beogradu protiv Pafosa. "To je fudbal", nekoliko je piuta rekao Vladan Milojević nakon poraza od Pafosa. Njegov sastavni dio su i žrtve - nekada uzaludnom, nekada ispadnu genijalnost trenera.