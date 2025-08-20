logo
Doveo cijelu Marakanu u zabludu, uzdigao se iznad svih: Jokić žestoko kritikovao poslije Zvezdinog poraza

Autor Dragan Šutvić
Sudijski analitičar Zdravko Jokić je istakao da je sudija meča Crvena zvezda - Pafos Alehandro Ernandez pogriješio kod jedne odluke.

Crvena zvezda je poražena od Pafosa 2:1 (1:0) u prvom meču četvrtog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a sudijski analitičar Zdravko Jokić imao je šta da zamjeri timu arbitara. Prije svega prvom sudiji meča Alehandru Ernandezu. 

"Ovdje sam večeras vidio neku njegovu samouvjerenost koja je nekada bila i preterana. Dosta situacija u kojima nekada svira faul, nekada ne svira faul. Generalno mislim da je praktično sudio dobro do situacije kada je dosudio penal za Crvenu zvezdu i doveo cijeli stadion u zabludu. Dobar položaj u odnosu na situaciju i zato mu je to otežavajuća situacija. Smanjuje mu se ocejna na 7,9 što je negativna ocjena", rekao je o situaciji kada je drugi put na meču španski arbitar sudio penal za Crvenu zvezdu.

Naglasio je Zdravko Jokić da je španski arbitar djelovao kao da se stavio iznad utakmice, igrače i situacija u kojima je sudio i to mu je ozbiljno zamjerio. 

"Vidite da ispred njega nema igrača, vidimo da je mogao da vidi da lopta nije udarila u podignutu ruku nego u leđa. Tu je sudija napravio jasnu grešku. Ako sudija napravi jasnu grešku koju mu isprvi VAR odmah mu se smanjuje ocjena. Podignuta je ruka, ali je mogao da zaključi da se lopta odbila od leđa. Rekao sam da je bio preterano samouvjeren. Kao da je viši u odnosu na ovu utakmicu", završio je o tome Zdravko Jokić.

