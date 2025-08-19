Milojević promašio i kad je popravljao: Ocjene igrača Zvezde poslije Pafosa, najlošija ide najvažnijem u timu

Trener Crvene zvezde u hodu ispravljao greške, ali čak ni to nije poguralo njegove igrače ka barem pristojnom izdanju.

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Pafosa (2:1) u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona u jednoj od lošijih evropskih utakmica koju je tim odigrao tokom dva mandata Vladana Milojevića. Posebno kada se gledaju samo kvalifikacije, jer Zvezda ranije nije dozvoljavala da je rival ovako pretrči, osvoji joj ključne dijelove terena i zatim je kazni previše puta za ovu rundu takmičenja.

U skladu sa tim su i ocjene fudbalera Crvene zvezde, koji se nisu istakli protiv Pafosa. Gotovo svi su odigrali daleko od očekivanja, a jedini impuls timu dao je rezervista Bruno Duarte koji je ponovo igrao na poziciji koja mu nije bila prirodna - i postigao gol.

Mateuš - 6

Ponovo je posljednji minut meča obilježio intervenciju koja je Zvezdi održala glavu iznad vode. Ubjedljivih 3:1 bili bi pakleno teški pred put na Kipar, ali je brazilski čuvar mreže vrhovima prstiju zaustavio udarac Mislava Oršića unutar kaznenog prostora. Za golove koje je Pafos postigao nije kriv, a to je možda i dovoljno da bude najbolji igrač Zvezde na ovom meču. Ako je suditi po želji koju je pokazivao pri započinjanju napada, vjerovatno bi bio među boljima i da je igrao u polju.

Seol Jung Vu - 5

Sada već po tradiciji, u prvih dvadesetak minuta evropske Zvezdine utakmice reprezentativac Južne Koreje se požali na povredu, a onda još nekoliko puta u toku meča pokaže da mu je teško da hoda, trči ili šutira loptu. Tokom većeg dijela ljeta jedan je od najslabijih igrača Crvene zvezde.

Veljko Milosavljević - 5,5

Istakao se u nekoliko situacija u svom najvažnijem meču karijere i bio za nijansu bolji među Zvezdinim štoperima. A oni su za nijansu bili bolji od Zvezdinih bekova. Nekoliko puta je Milosavljević bio najsmireniji igrač u posljednjoj liniji, a to se ogledalo i kada je iznosio loptu na protivničku polovinu. Šteta što Zvezda nije odigrala bolji meč, jer bi onda i njegov posao bio mnogo lakši i više bi bilo isticano da se nije uplašio velike noći u Ljutice Bogdana.

Miloš Veljković - 5,5

Evropski meč u kojem Rodrigao nije bio pored njega ogolio je da Brazilac ima veću ulogu u štoperskom tandemu - barem što se tiče komandovanja posljednjom linijom tima. Nije ovo bilo izdanje reprezentativca Srbije koje bi trebalo previše kritikovati, ali sigurno nije ni partija koju će pamtiti.

Nair Tiknizjan - 5

Trkačke sposobnosti reprezentativca Jermenije su na izuzetnom nivou, posebno kada je reč o broju ponavljanja, ali protiv Pafosa prvi put imao je problem zbog brzine rivala. Desna strana kiparskog napada po kojoj je Žoao Koreja pravio mnogo problema Zvezdinom lijevom boku ogolila je poznate i manje poznate mane Naira Tiknizjana. Nekadašnji krilni napadač nekoliko ruskih timova ima problema kada bi trebalo da igra odbranu "lice u lice" protiv rivala, bez obzira na to što mnogo trči.

Mahmudu Bađo (do 69. minuta) - 5

Nije za gol u prvom minutu kriv isključivo novi defanzivni vezni Zvezde, ali je bilo očigledno da je sve ovo potpuno novo za njega. Duel na sredini terena nije izdržao, a utisak je da glavni razlog nije fizičke prirode. Fali mu iskustva na najvišem nivou, da bi ovakve situacije lako rješavao u svoju korist. Takođe, fali mu i mnogo odgovornosti. Prečesto djeluje kao da bi da bude na više mjesta istovremeno, pa završi na jednom - pogrešnom.

Timi Maks Elšnik - 5

Mnogo mu je problema napravio brzi vezni red Pafosa, kao i često nedisciplinovani Mahmudu Bađo, koji se trudio da bude na svim krajevima terena. Slovenački fudbaler nije dovoljno brz da "pokrije" ogromni prostor, a nalazio se u komplikovanim situacijama baš zato što je morao to da radi. "Krpio" je svoje saigrače tako se našao na pogrešnom mjestu, pa skrivio penal kada ga je lopta pogodila u ruku. Čak je i to bilo manji problem od svega što se dešavalo na sredini terena, gdje Slovenac nije uspio da uvede meč u svoj ritam ili od prekida, koje je bez većeg uspjeha izvodio gotovo cijeli meč. Mada to nije samo njegova krivica.

Šavi Babika (do 86. minuta) - 5

Imao je izuzetno dobru priliku da na početku drugog dijela meča poravna rezultat i tako okrene tok utakmice u Zvezdinu korist. Crveno-bijeli neće moći da koriste njegove fizičke predispozicije dok on ne nauči da ih koristi. Tehnika mu je nije na zavidnom nivou, a odluke koje donosi dok traje utakmica još su lošije.

Mirko Ivanić - 5

Počeo je meč iza napadača, pa bio na lijevom krilu, a onda ušao nešto defanzivnije u sredinu kada se već razbila Zvezdina struktura. Nije ovo bila njegova utakmica - prije svega jer u posljednjih nekoliko nedjelja nije imao minute u nogama. Kapiten i najvažniji igrač Crvene zvezde bi morao da bude daleko bolji na Kipru za sedam dana, kada se bude igrao revanš.

Piter Olajinka (do 32. minuta) - 5

Nije djelovalo da je povreda, gotovo sigurno je Vladan Milojević mijenjao jednog od svojih najpouzdanijih "vojnika", jer na terenu nije funkcionisalo ništa. Pitera smo vidjeli tek nekoliko puta - nije bio prijetnja po gol Pafosa, a ni Nair Tiknizjan nije dobio dovoljno pomoći koja se pravilu očekuje kada je Olajinka na terenu.

Šerif Endiaje - 5,5

Često jedini igrač Zvezde u presingu, a tokom cijelog meča igrač kojem je najviše stalo do napada srpskog šampiona. Borio se, pokušao da pritisne rivala i otvori se za loptu, ali je malo toga večeras funkcionisalo kako je Zvezda zamislila.

Bruno Duarte (od 32. minuta) - 6

Igrao je tek nešto više od 15 minuta u prvom dijelu meča, a bio je među boljima na terenu. To dovoljno opisuje kako su crveno-bijeli izgledali prije poluvremena, kada ne samo da im ništa nije polazilo za rukom, nego nisu ni pokušavali mnogo toga konkretnog. Postigao je gol sa bijele tačke, zapravo iz odbitka, a to je jedna od rijetkih lijepih stvari koje su se desile na "Marakani" ove večeri. Premalo.

Aleksandar Katai (od 69. minuta) - 5

Nosilac je Zvezdine igre u Superligi Srbije, ali ovo nije to takmičenje. Vidjelo se koliko mu ne prija brži fudbal, koliko mu je teško da hvata korak rivala i kako mu sitnice nedostaju da napravi razliku. Nekoliko puta je pokušao da ugrozi gol Kiprana, uglavnom udarcima glavom, ali ni u njima nije bilo dovoljno snage.

Felisio Milson (od 86. minuta) - 5

Iznudio je žuti karton nakon prvog kontakta sa loptom i nije uradio ništa više u kratkom periodu kraja meča.

Vladan Milojević - 5,5

Promašio je startnu postavu, pa već u prvom deijlu meča riješio da to ispravi. Možda je i to uradio pogrešno... Izašao je Piter Olajinka, ostao na terenu Šavi Babika, a da li je to i zaslužio... Isprobavao je Milojević varijante, bio izuzetno ofanzivan kada je Aleksandra Kataija uveo umjesto Mahmudua Bađa. ni to se nije isplatilo. Zvezdin stručni štab će imati mnogo posla da spremi utakmicu na Kipru narednog utorka.

