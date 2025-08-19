logo
Arnautović, Krunić i Radonjić se hvatali za glavu: Nisu mogli na teren, u loži im bilo teže nego ikad

Arnautović, Krunić i Radonjić se hvatali za glavu: Nisu mogli na teren, u loži im bilo teže nego ikad

Autor Dragan Šutvić
0

Igrači Crvene zvezde koji su bili neaktivni na meču sa Pafosom snimljeni su u loži stadiona.

Crvena zvezda Pafos Arnautović, Radonjić i Krunić u svečanoj loži Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u prvom meču četvrtog kola kvalifikacija za Ligu šampiona izgubila od Pafosa sa 2:1 (1:0) od Pafosa, a vidkelo se da u loži vrlo nervozno ovu utakmicu gledala grupa igrača koja nije mogla da igra. 

Vidkeli smo u loži i prvog čovkeka kluba Zvezdana Terzića, a tu su bili Marko Arnautović i Nemanja Radonjić koji nisu bili spremni fizički za ovaj duel kao i Rade Krunić. On je zbog kartona propustio ovaj meč, zajedno sa štoperom Rodrigaom koji je "pocrvenio" u drugom meču sa Lehom. 

Jasno je bilo da su svi igrači Zvezde koji nisu mogli da igraju jako teško gledali ovu tešku i uzbudljivu utakmicu, a pogledajte kako je to izgledalo u loži "Marakane": 

Rodrigaa je zamijenio Veljko Milosavljević, Krunića je odmijenio Mahmudu Bađo, dok su na mjestima krila umjesto Marka Arnautovića i Nemanje Radonjića igrali Piter Olajinka i Šavi Babika. Olajinku je poslije pola sata zamijenio Ivanić na mjestu lijevog krila, a Babiku je pred kraj zamijenio Felisio Milson. 

