Vladan Milojević brzo shvatio grešku: Vidio kako ne može protiv Pafosa i odmah mijenjao tim

Autor Dragan Šutvić
Pokušao je Vladan Milojević sa Piterom Olajinkom u startnoj postavi, ali nije moglo tako protiv Pafosa na "Marakani".

Crvena zvezda Pafos Vladan Milojević napravip izmjenu u prvom poluvremenu Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević napravio je neuobičajeno rano prvu izmjenu na utakmici protiv Pafosa, već u 33. minutu. Manje od pola sata fudbala bilo mu je dovoljno da shvati da je pogriješio kada je u prvu postavu uvrstio Pitera Olajinku (29), a ostavio Brunu Duartea (29) na klupi.

Pod napadima Pafosa, u kojima su Kiprani dali dva gola, među kojima je drugi poništen, Crvena zvezda je morala da mijenja. Zato je Duarte zamijenio Olajinku u 33. minutu, nakon što nedavno oporavljeni krilni igrač nije uspio da odgovori zadatku i da pruži šta je bio plan kraj lijeve aut-linije.

Milojević se zato okrenuo za sobom, pozvao Duartea do aut-linije i uveo ga u igru.

Pafos je poveo golom Žoaa Koree u 37. sekundi, dok je drugi gol postigao u 29. minutu, poslije udarca rukom Brune Felipea u kaznenom prostoru crveno-bijelih. Na znak VAR sudije Karlosa Del Sera Grandea, glavni arbitar Alehandro Ernandez je otrčao do ekrana i uočio očigledno - da je Brazilac Bruno igrao rukom. Ostalo je tako 0:1.

Bonus video: Koreografija Delija

Pogledajte

00:29
Koreografija Delija pred pocetak meca sa Pafosom
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga šampiona Pafos Piter Olajinka Vladan Milojević Bruno Duarte

