"Bio sam među gorima na terenu, prvi moram bolje": Kapiten Zvezde Ivanić preuzeo odgovornost za poraz

Autor Dragan Šutvić
0

Mirko Ivanić izuzetno samokritičan poslije poraza od Pafosa.

Crvena zvezda Pafos izjava Mirka Ivanića Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda izgubila je u prvom meču protiv Pafosa (1:2), na startu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona. Kapiten crveno-bijelih Mirko Ivanić dobio je žuti karton zbog svađe sa sudijom Alehandrom Ernandezom, a potom je preuzeo odgovornost.

"Definitivno ne mogu da kažem da su bili bolji, ali očigledno su zaslužili pobjedu, čim su pobijedili. Jako loše smo počeli, primili gol u 1. minutu, nismo odigrali dobar meč, ja prvi, bio sam među gorima na terenu i moramo da se popravimo, da svako da više nego što može. Ovo večeras je bilo loše, prije svega sa moje strane a onda i ostatka tima", kazao je Mirko Ivanić.

Poslije beogradskih 1:2, Zvezda će za nedelju dana morati da napravi podvig i da pobjedom u gostima prođe u Ligu šampiona. Pogledajte kako je bilo u utorak uveče na "Marakani": 

