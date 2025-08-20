Crvena zvezda izgubila na "Marakani" poslije devet godina

Nismo navikli na ovako loše izdanje Crvene zvezde na svom stadionu u kvalifikacijama za Ligu šampiona, tako da je Pafos uspio da prekine niz dug devet godina.

Često se za "Marakanu" kaže da je neosvojiva tvrđava i zaista je tako bilo u evropskim kvalifikacijama godinama, međutim ipak je Pafos uspio da prekine tu tradiciju. Kiprani su prethodne večeri slavili 2:1 (1:0) odigravši daleko bolju utakmicu od fudbalera Crvene zvezde koji su kao pokisli izašli sa stadiona.

Jedan od razloga je i što nisu navikli da gube u svojoj kući u kvalifikacijama, tako da je poraz od Pafosa zapravo prvi poslije devet godina koji je Zvezda okusila u Beogradu.

Prethodni poraz bio je još 2. avgusta 2016. godine i to od Ludogoreca (2:4), s tim da je taj meč zapravo završen neriješenim ishodom u regularnom dijelu (2:2). Ako ćemo cjepidlačiti, onda je posljednji poraz bio ljeto prije, kada je Kairat slavio na "Marakani" (2:0) i tako je okončao nade Crvene zvezde da može makar u Ligu Evrope.

Dobro je poznato šta je Crvena zvezda sve uradila od tada i koliko se uzdigla, a vidjećemo kako će se snaći u neobičnoj situaciji u kakvoj tim Vladana Milojevića do sada nije bio.

Da li Zvezda može da napravi preokret?

Iako je bilo dosta i remija na "Marakani", nije se do sada dešavalo da u Evropi odlazi na revanš - gdje se zapravo rješava dvomeč - s golom zaostatka. Ako ništa, dobra vijest je da više ne važi pravilo gola u gostima, koje je mnogo puta pomoglo Zvezdi, a sada neće biti na snazi i to znači da je lakše napraviti preokret.

Podsjetimo, Crvena zvezda sa Vladanom Milojevićem ima 15/15 u evropskim kvalifikacijama, a vidjećemo da li će se taj niz sada nastaviti ili je Pafos ipak ta nepremostiva prepreka.

Revanš utakmica na programu je 26. avgusta od 21 čas u Limasolu.

