Crvenu zvezdu već "izbacili" iz Lige šampiona: Ako ne prođe Pafos, čeka je drugi šešir Lige Evrope

Poznato je kakva bi bila sudbina Crvene zvezde ako bi ispala iz Lige šampiona u Ligu Evrope.

Izvor: MN Press/Twitter/FootRankings/Screenshot

Crvena zvezda je prethodne večeri doživjela poraz od Pafosa (2:1) na stadionu "Rajko Mitić" i time je ozbiljno razočarala svoje navijače, ali čini se i statističare. Mnogi profili koji se bave predikcijama i analizama UEFA takmičenja, već su otpisali Zvezdu i daju joj minimalne šanse da uđe u grupnu fazu Lige šampiona pred revanš iduće nedjelje na Kipru.

✅ To Secure the Champions League:



Club Brugge - 98%

Rangers - 2%



Qarabağ - 92%

Ferencváros - 8%



Pafos - 82%

Crvena zvezda - 18%



(% provided by@pklimek99)pic.twitter.com/TfYKrFR5mj — Football Rankings (@FootRankings)August 19, 2025



Tako je "superkompjuter" - na osnovu ranijih mečeva Lige šampiona - izračunao da Crvena zvezda ima samo 18 odsto šansi da napravi preokret, nakon što je doživjela svoj prvi poraz u evropskim kvalifikacijama na svom stadionu poslije devet godina. Naravno, to ne mora da se ispostavi kao tačno, stotine puta su ovakve prognoze omanule, uostalom fudbal je baš zbog toga i zanimljiv, ali je takođe dozvoljeno "skrenuti pogled" ka tome šta čeka Crvenu zvezdu u slučaju neuspjeha.

Šta ako Zvezda ispadne iz Lige šampiona?

Žrijeb za Ligu šampiona je 28. avgusta, a za Ligu Evrope 29. avgusta.

U slučaju eliminacije, Crvena zvezda će ostati bez šanse da zaradi oko 30 miliona evra, ali će biti u grupnoj fazi Lige Evrope. Tu su je već pomenuti profili sa društvenih mreža svrstali i procijenjeno je da bi Crvena zvezda bila u boljoj polovini ovog takmičenja, odnosno na žrijebu bi bila u drugom šeširu.

I dalje se radi o predikcijama i spisak klubova koji će učestvovati u Ligi Evrope je daleko od kompletnog, ali nije zgoreg za Zvezdu da zna da bi je iz prvog šešira čekali timovi kao što su Roma, Porto, Fejnord, Lil, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salcburg i Aston Vila, dok iz ovih slabijih potencijalno i Notingem Forest, Nica, Bolonja, Štutgart...

Champions League - Projected Pots.



✅ Projections ahead of the Play-offs.



Check our Page (☝️ in bio) for % chances to prevail in the Play-offs!pic.twitter.com/VOIrXobMu0 — Football Rankings (@FootRankings)August 19, 2025



Podsjetimo, od prošle sezone i Liga Evrope se takođe igra po istom sistemu kao Liga šampiona - ligaškom sa po osam utakmica sa različitim rivalima.

Šta ako Crvena zvezda prođe u Ligu šampiona?

Iako šanse nisu velike, sigurno da se niko u Crvenoj zvezdi neće predati. Dobra vijest je da pravilo gola u gostima više ne važi tako da je Zvezda zapravo samo jedan gol u zaostatku, ali mora da odigra mnogo bolje iduće nedjelje na Kipru.

Ako napravi preokret i prođe u Ligu šampiona, biće u četvrtom, najslabijem šeširu, a ovako bi otprilike izgledao raspored:

Projected Pots of all three European competitions after the QR3 ties are completed:



2025/26 Champions League

2025/26 Europa League

2025/26 Conference League



Check our Page (☝️ in bio) for % chances to prevail in the Play-offs!pic.twitter.com/knSkPvtipk — Football Rankings (@FootRankings)August 15, 2025



