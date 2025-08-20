logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvenu zvezdu već "izbacili" iz Lige šampiona: Ako ne prođe Pafos, čeka je drugi šešir Lige Evrope

Crvenu zvezdu već "izbacili" iz Lige šampiona: Ako ne prođe Pafos, čeka je drugi šešir Lige Evrope

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Poznato je kakva bi bila sudbina Crvene zvezde ako bi ispala iz Lige šampiona u Ligu Evrope.

sta ceka zvezdu ako ispadne iz lige sampiona u ligu evrope Izvor: MN Press/Twitter/FootRankings/Screenshot

Crvena zvezda je prethodne večeri doživjela poraz od Pafosa (2:1) na stadionu "Rajko Mitić" i time je ozbiljno razočarala svoje navijače, ali čini se i statističare. Mnogi profili koji se bave predikcijama i analizama UEFA takmičenja, već su otpisali Zvezdu i daju joj minimalne šanse da uđe u grupnu fazu Lige šampiona pred revanš iduće nedjelje na Kipru.


Tako je "superkompjuter" - na osnovu ranijih mečeva Lige šampiona - izračunao da Crvena zvezda ima samo 18 odsto šansi da napravi preokret, nakon što je doživjela svoj prvi poraz u evropskim kvalifikacijama na svom stadionu poslije devet godina. Naravno, to ne mora da se ispostavi kao tačno, stotine puta su ovakve prognoze omanule, uostalom fudbal je baš zbog toga i zanimljiv, ali je takođe dozvoljeno "skrenuti pogled" ka tome šta čeka Crvenu zvezdu u slučaju neuspjeha.

Šta ako Zvezda ispadne iz Lige šampiona?

Žrijeb za Ligu šampiona je 28. avgusta, a za Ligu Evrope 29. avgusta.

U slučaju eliminacije, Crvena zvezda će ostati bez šanse da zaradi oko 30 miliona evra, ali će biti u grupnoj fazi Lige Evrope. Tu su je već pomenuti profili sa društvenih mreža svrstali i procijenjeno je da bi Crvena zvezda bila u boljoj polovini ovog takmičenja, odnosno na žrijebu bi bila u drugom šeširu.

I dalje se radi o predikcijama i spisak klubova koji će učestvovati u Ligi Evrope je daleko od kompletnog, ali nije zgoreg za Zvezdu da zna da bi je iz prvog šešira čekali timovi kao što su Roma, Porto, Fejnord, Lil, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salcburg i Aston Vila, dok iz ovih slabijih potencijalno i Notingem Forest, Nica, Bolonja, Štutgart...


Podsjetimo, od prošle sezone i Liga Evrope se takođe igra po istom sistemu kao Liga šampiona - ligaškom sa po osam utakmica sa različitim rivalima.

Šta ako Crvena zvezda prođe u Ligu šampiona?

Iako šanse nisu velike, sigurno da se niko u Crvenoj zvezdi neće predati. Dobra vijest je da pravilo gola u gostima više ne važi tako da je Zvezda zapravo samo jedan gol u zaostatku, ali mora da odigra mnogo bolje iduće nedjelje na Kipru.

Ako napravi preokret i prođe u Ligu šampiona, biće u četvrtom, najslabijem šeširu, a ovako bi otprilike izgledao raspored:


BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:29
Koreografija Delija pred pocetak meca sa Pafosom
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Liga šampiona fudbal Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC