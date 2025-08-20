logo
Marko Arnautović je prijeko potreban Crvenoj zvezdi: Oglasio se poslije bolnog poraza na Marakani

Povrijeđeni napadač Crvene zvezde ostavio je poruku kojom je nagovijestio da bi mogao da zaigra protiv Pafosa na Kipru.

Marko Arnautović bi mogao igrati revanš protiv Pafosa Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Marko Arnautović nije bio ni u protokolu na meču Crvena zvezda - Pafos, a dan nakon poraza oglasio se na društvenim mrežama i poslao ohrabrujuću poruku: "Vidimo se u Pafosu. Svi zajedno".

Iskusni napadač preko je potreban Zvezdi u dvomeču u kojem se u utorak veoma mučila da postigne gol. A preko joj je potreban.

Od dolaska u Zvezdu prije tačno mjesec dana, doskorašnji napadač Intera nastupio je dva puta za crveno-bijele i proveo ukupno pola sata na terenu u mečevima protiv Linkolna 29. jula i Leha u Poznanju 6. avgusta.

Meč protiv Pafosa gledao je iz lože "Marakane"

U međuvremenu, trener Vladan Milojević nije mogao da računa na njega i doveo je u pitanje Arnautovićev nastup i na Kipru narednog utorka.

"Ne znam da li ćemo na Radonjića i Arnautovića računati za Pafos, vidjećemo tokom sedmice. Vidjećemo za ekipu na Kipru", kazao je Zvezdin trener i ostavio otvoreno pitanje koje je veoma važno.

Sudbina Zvezdine evropske sezone staće u 90 minuta na Kipru i biće joj potrebni svi aduti, a Arnautović je jedan od najjačih. Njegova poruka na Instagramu u srijedu nagovijestila je da će ipak stisnuti zube i pomoći saigračima.

